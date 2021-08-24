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Taliban Öğrenci, İnönü üniversitesi'ne kayıt yaptırdı mı?

Habertürk'te Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un Kabil'de yaptığı canlı yayın sırasında aktardığı Taliban Militanı bir gencin Türkiye'de üniversitede okuyacağı haberi ortalığı karıştırdı.

24 Ağustos 2021 Salı 12:36
Taliban Öğrenci, İnönü üniversitesi'ne kayıt yaptırdı mı?

Taliban Öğrenci, İnönü üniversitesi'ne kayıt yaptırdı mı?

Afganistan'da yönetimi deviren Taliban militanları ülke genelinde denetimi sağlamlaştırmaya çalışırken, Türkiye gelen Afganlılar arasında örgüt üyesi var mı? Yok mu tartışması yeniden alevlendi. 

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir Taliban üyesinin Malatya İnönü Üniversitesi'nden kabul aldığı iddiaları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


HaberTürk kanalında canlı yayında gazeteci Mehmet Akif Ersoy tarafından dile getirilen "Biz yayın yaparken bir Taliban mensubu yanımıza geldi ve kimliğini gösterdi. Malatya İnönü Üniversitesi’nden kabul aldığını söyledi ve Türkiye’ye dönüp okuyacağını söyledi" ifadelerine ilişkin olarak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'dan açıklama geldi. 

Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Afganistan uyruklu öğrencilerin kayıtları Devletimizin ilgili güvenlik birimleri ile değerlendirildikten sonra yapılacaktır. İnönü Üniversitesi olarak konuyu yakından takip etmekteyiz" ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
TalibanInönü üniversitesi
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