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Trump ve eşi korona oldu | Yönetim karantinada

Bir dönem koronvirüsle dalga geçen ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı.

02 Ekim 2020 Cuma 10:15
Trump ve eşi korona oldu | Yönetim karantinada

Trump ve eşi korona oldu | Yönetim karantinada



ABD Başkanı Donald Trump seçim yarışının kızıştığı bir dönemde eşi Melania Trump ile birlikte koronavirüse yakalandı.  Trump ve eşi karantinaya girerken, doktoru yaptığı açıklamada, Trump'ın görevini sürdürebileceğini bildirdi


Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Derhal karantina ve kurtarma sürecine başlatacağız. Bunu birlikte atlatacağız" dedi.

Doktoru da açıklama yaparken, "Trump ve Melania Beyaz Saray’da karantinada olacaklar. Trump’ın başkanlık görevlerini sürdürebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın danışmanı Hope Hicks'in de koronavirüse yakalanması üzerine, Trump koronavirüs testi yaparak kendisini karantinaya almıştı.

Amerikan basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hicks'in perşembe günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu bildirilmişti.

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Korona
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