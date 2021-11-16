Türk Dünyası Platformu'ndan Kerkük bildirisi



Türk Dünyası Platformu tarafından yapılan açıklamada Irak'da yapılan erken genel seçimlerin ardından Türkmenlere yönelik baskıların arttığına işaret ederek Barzani'ye bağlı peşmergelerin Kerkük'ten derhal çekilmesini istedi.

10 Ekim 2021 tarihinde, erken genel seçimlerin yapıldığı Irak’ta Mustafa El-Kazimi’nin Başbakanlık görevini sürdürme arzusu, petrol kenti Kerkük’ün, Peşmerge yönetimi ile Bağdat yönetimi arasında pazarlık konusuna çevirdiği görülmektedir. Türkiye’ye rağmen Türkmenlerin kadim ve tarihi kenti Kerkük’ün pazarlık konusu yapılıyor olması, Türkmenlerin aşağılanması ve Türkiye’nin de hiçe sayılması demektir…

Seçim sonrası yeni hükümet kuruluncaya kadar gündelik işleri yürütmekle yetkili olan Başbakan El-Kazimi’nin gizli bir yazı ile Irak Cumhuriyeti’ni ve hatta tüm bölgeyi ilgilendiren Kerkük’ün güvenliğinin Peşmergelere devri anlaşmasının hukuki ve anayasal bir gerekçesi yoktur.

Türkmen kenti Erbil’i elinde tutan Barzani güçlerinin Türkmenlerin manevi başkenti olan Kerkük’e göz koymaları kabul edilir değildir ve bu durum şüphesiz bölgedeki var olan gerilimi artıracaktır. Ayrıca bu durum Bölgesel Barzani Yönetimi’nin Türkiye ile olan ilişkilerine zarar vereceği kanaatindeyiz.

Kerkük, Türkmeneli’nin kalbidir. Kerkük, Türkmenlerin yüreğidir. Kerkük, Türkmenlerin varlığının göstergesidir. Dolayısıyla Türkler için sembolik kent olan Kerkük’ün Peşmerge tarafından kontrol altına alınması demek; Irak Türkmeneli bölgesindeki bin yıldır süren Türk mevcudiyetinin tehlikeye girmesi demektir. Aynı zamanda Peşmerge’nin asırlardır Türkmen kenti olarak bilinen Kerkük’e girmelerine göz yumulması, Türkiye’nin bölgedeki liderliğini ve gücünü olumsuz etkileyecektir.

Avrasya Federasyon olarak bizler; Irak Türkmenlerinin, Türkmeneli Dernekler Federasyonu’nun, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Türkmeneli İnsan Hakları Derneği’nin ve Irak Türkmen Cephesi’nin Türkmeneli’nin kalbi olan Kerkük’ün asla ve asla pazarlık konusu yapılmamasına yönelik direnişlerini destekliyoruz. Türkmenlerin ifadesiyle; Telafer’den Mendeli’ye kadar uzanan Türkmeneli’nin her bir bölgesi, bir Türkmen kalesidir ve bu kalelerin kalbi de Kerkük’tür…



AVRASYA TÜRK DERNEKLERİ FEDERASYONU

DÜNYA TÜRK BİRLİĞİ / ABD

KIZILELMA DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ PLATFORMU

RUMELİ TÜRKLERİ VAKFI

SURİYE DERNEKLER FEDERASYONU

TURAN İLLERİ KONFEDERASYONU

TÜRKMENELİ DERNEKLER FEDERASYONU

DÜNYA YÖRÜK TÜRKMEN BİRLİĞİ FEDERASYONU

RIŞVANLILAR KÜL. EĞT. DERNEKLER FEDERASYONU

DEDE KORKUT YÖRÜK TÜRKMEN DER. FEDERASYONU



1. Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardım Der. Bşk. Ekber Yassa

2. Irak Türkleri Kültür ve Yrd. Derneği Gn. Bşk. Kemal Beyatlı

3. Doğu Türkistan Göçmenler Derneği Bşk A. Recep Akyol

4. Suriye Türkleri Derneği Bşk. Yrd. (Beylikdüzü) Tarık S. Cevizci

5. Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Bşk.(Fatih) Savaş Avcı

6. Afganistan Türkleri Sos. ve Yrd. Der. Bşk. (Zburnu) Fazıl A.Sönmez

7. Nogay Türkleri Kültür Derneği Bşk. (Z.burnu) Veysel Demir

8. Kazak Türkleri Eğitim ve Araşt. Der Bşk (Z.burnu) Er. Gaynetullah

9. Terekeme-Karapapak Türkleri Der Bşk. (Üsküdar) Engin Aybirdi

10. Afganistan Türkmenleri Kül ve Sos.Yrd. Der. Bşk. Fehim Işık

11. Türkçe Konuşan Ülkeler Gazeteciler Der. G. Yavuzaslan

12. Gagauz Türkleri Dostluk Derneği adına (Fatih) Necdet Ertuğrul



13. Şanlıurfa Ceylanpınar Özbekleri Derneği Bşk. (Urfa) M.H. Ersoy14. Şanlıurfa Türkistanlılar Derneği Bşk. (Urfa) Seyfettin Bora15. Doğu Türkistan Dayanışma Derneği adına İsmail Cengiz16. Afganistan Hazaraları Kültür ve Day. Der. (Trabzon) Muhammet Gül17. Türkiye-Azerbaycan Day. Ve Kül. Derneği S.Karakoyunlu18. Türkistan Elleri Eğt. Arş. Derneği A.Gafur Turan19. Bulgairstan Türkleri Day. Derneği Rafet Ulutürk20. Dünya Türkistanlılar Eğt Arş Der.Bşk.V. Y.Yusufoğlu21. İdil Ural Derneği Gülten Urallı22. Afgan Türk Dostluk Konseyi Derneği Ramazan Yurt23. Dünya Kongratları Derneği (Z.burnu) A. Müftüoğlu24. Aydın Afganistan Derneği (Ankara) Zarif Rahmeti25. Azerbaycan Kültür Evi Derneği Bşk. Hikmet Elp26. Kırım Türkleri Yrd.laşma Der. (Fatih) Celal İçten27. Kazak Türkleri Vakfı (Z.burnu) Fazıl Toplu28. Kırgız Türkleri Kültür ve Yrd. Der. Abdulmetin Keskin29. Irak Türkleri Adalet Dayn.ve Yard. Der. Mithat İbrahim30. Irak Türkmenleri Kardeşlik ve Kül.Der. Salman Nalbantoğlu31. Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Der. Kürşat Çavuşoğlu32. Yurtdışındaki Iraklı Doktorlar Derneği Dr. Aydın Beyatlı33. Karakoyunlular Federasyonu kurucusu Bestami Erdem34. Dünya Türkleri ve Akraba Topl. Der. Metin Özkan35. Adana Türkistanlılar Kültür Yrd. Der. Osman Beg36. Hoca Ahmet Yesevi Vakfı E. Aslıyüce