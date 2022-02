Türk öğrenciler Ukrayna'da mahsur kaldı

Savaş, Ukrayna'da eğitim gören çok sayıda Türk gencini zor durumda bıraktı. 7 Türk öğrenci Ukrayna'da mahsur kaldı, Moldova sınırına doğru yola çıktılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından Ukrayna'nın birçok şehrinde Rus saldırıları gerçekleşti.

Ukrayna'nın Odessa kentinde mahsur kalan yedi Türk öğrenci, Moldova sınırına geçmeye çalıştıklarını ve yaşadıklarını Cumhuriyet TV'ye anlattı.

TÜRKİYE'YE DÖNEMİYORUZ

KONSOLOSLUK CEVAP VERMİYOR

Altı yıldır Odessa'da yaşadıklarını belirten Türk öğrenciler, Moldova sınırına geçmek için arabada yola çıktıklarını söylediler. Öğrencilerden biri ''Saat beşte patlama sesi geldi. Şimdi Moldova sınırına geçiyoruz, amacımız sınıra geçmek. Ne olacağını bilmiyoruz. Benzinlikler çok kalabalık, trafik ve uzun kuyruklar var. Dış İşleri Bakanlığı bizi aradı. 'Zorunluluğunuz yoksa ülkenize dönün' dediler. Biz beklemeyi tercih ettik, ama artık tedirginiz. Türkiye'ye dönemiyoruz. Uçak talebimiz olacaktır'' ifadelerini kullandı.

İnternetlerinin her an gidebileceğini ve ailelerinin kendilerinden haber beklediğini belirten öğrenciler, yurtlardan tahliyelerin başladığını aktardılar. Cep telefonlarının iyi çekmediğini belirten öğrenciler, şunları söyledi:

''İnternetimiz her an gidebilir. Gece dört tane havada ayarlı füze patlatıldı, ses her yerden duyuldu. Konsolosluğu arıyoruz, kimse cevap vermiyor. Konsolosluk bize geçen haftalarda ulaşıyordu.''

KAYNAK: Cumhuriyet Gazetesi