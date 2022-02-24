Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Türk öğrenciler Ukrayna'da mahsur kaldı

Ukrayna'da mahsur kalan 7 Türk öğrenci, Moldova sınırına geçmeye çalıştıklarını ve konsolosluktan uçak talep edeceklerini Cumhuriyet TV'de anlattı.

24 Şubat 2022 Perşembe 11:35
Türk öğrenciler Ukrayna'da mahsur kaldı

Türk öğrenciler Ukrayna'da mahsur kaldı

Savaş, Ukrayna'da eğitim gören çok sayıda Türk gencini zor durumda bıraktı. 7 Türk öğrenci Ukrayna'da mahsur kaldı, Moldova sınırına doğru yola çıktılar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından Ukrayna'nın birçok şehrinde Rus saldırıları gerçekleşti.

Ukrayna'nın Odessa kentinde mahsur kalan yedi Türk öğrenci, Moldova sınırına geçmeye çalıştıklarını ve yaşadıklarını Cumhuriyet TV'ye anlattı.

TÜRKİYE'YE DÖNEMİYORUZ

Altı yıldır Odessa'da yaşadıklarını belirten Türk öğrenciler, Moldova sınırına geçmek için arabada yola çıktıklarını söylediler. Öğrencilerden biri ''Saat beşte patlama sesi geldi. Şimdi Moldova sınırına geçiyoruz, amacımız sınıra geçmek. Ne olacağını bilmiyoruz. Benzinlikler çok kalabalık, trafik ve uzun kuyruklar var. Dış İşleri Bakanlığı bizi aradı. 'Zorunluluğunuz yoksa ülkenize dönün' dediler. Biz beklemeyi tercih ettik, ama artık tedirginiz. Türkiye'ye dönemiyoruz. Uçak talebimiz olacaktır'' ifadelerini kullandı.

KONSOLOSLUK CEVAP VERMİYOR

İnternetlerinin her an gidebileceğini ve ailelerinin kendilerinden haber beklediğini belirten öğrenciler, yurtlardan tahliyelerin başladığını aktardılar. Cep telefonlarının iyi çekmediğini belirten öğrenciler, şunları söyledi:

''İnternetimiz her an gidebilir. Gece dört tane havada ayarlı füze patlatıldı, ses her yerden duyuldu. Konsolosluğu arıyoruz, kimse cevap vermiyor. Konsolosluk bize geçen haftalarda ulaşıyordu.''

KAYNAK: Cumhuriyet Gazetesi
 

Anahtar Kelimeler:
UkraynaKiev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz barut fıçısı | ABD, savaş gemileri gönderdi
Karadeniz barut fıçısı | ABD, savaş gemileri gönderdi
Erivan - İstanbul arası direk uçuşlar başladı
Erivan - İstanbul arası direk uçuşlar başladı
Çin zulmü sınırları zorluyor | Ayetleri yerlere serdiler 
Çin zulmü sınırları zorluyor | Ayetleri yerlere serdiler 
UFO görüntüleri yorum rekorları kırdı
UFO görüntüleri yorum rekorları kırdı
Türk Dünyası Platformu'ndan Kerkük bildirisi
Türk Dünyası Platformu'ndan Kerkük bildirisi
Özbek bilim insanları geliştirdi | Domatesli korona aşısı
Özbek bilim insanları geliştirdi | Domatesli korona aşısı
Korona hastası kocasına at ilacı istedi
Korona hastası kocasına at ilacı istedi
Taliban Öğrenci, İnönü üniversitesi'ne kayıt yaptırdı mı?
Taliban Öğrenci, İnönü üniversitesi'ne kayıt yaptırdı mı?
Afganistan'dan vatandaşlarımız için tahliye operasyonu başladı
Afganistan'dan vatandaşlarımız için tahliye operasyonu başladı
Taliban, Afganistanlı komedyeni öldürdü
Taliban, Afganistanlı komedyeni öldürdü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim