Türk öğrenciler Ukrayna'da mahsur kaldı
Savaş, Ukrayna'da eğitim gören çok sayıda Türk gencini zor durumda bıraktı. 7 Türk öğrenci Ukrayna'da mahsur kaldı, Moldova sınırına doğru yola çıktılar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, Ukrayna askerlerine "Derhal silahlarınızı bırakıp evinize dönün" çağrısında bulundu. Bu çağrının ardından Ukrayna'nın birçok şehrinde Rus saldırıları gerçekleşti.
Ukrayna'nın Odessa kentinde mahsur kalan yedi Türk öğrenci, Moldova sınırına geçmeye çalıştıklarını ve yaşadıklarını Cumhuriyet TV'ye anlattı.
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KONSOLOSLUK CEVAP VERMİYOR
İnternetlerinin her an gidebileceğini ve ailelerinin kendilerinden haber beklediğini belirten öğrenciler, yurtlardan tahliyelerin başladığını aktardılar. Cep telefonlarının iyi çekmediğini belirten öğrenciler, şunları söyledi:
''İnternetimiz her an gidebilir. Gece dört tane havada ayarlı füze patlatıldı, ses her yerden duyuldu. Konsolosluğu arıyoruz, kimse cevap vermiyor. Konsolosluk bize geçen haftalarda ulaşıyordu.''
KAYNAK: Cumhuriyet Gazetesi