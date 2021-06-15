Türkiye Azerbaycan arasında tarihi anlaşma | Şuşa belgesi imzalandı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti tarihi Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler yeni bir boyut kazandı, Erdoğan'ın NATO zirvesi ardından gittiği kardeş ülkede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Fuzuli'de karşılandı. İki lider daha sonra beraber Şuşa'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa'da resmi törenle karşılandı. İki lider, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından iki lider Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı. Ardından ortak basın toplantısı başladı.

Aliyev'in açıklamaları:

Tarihi bir gün. Erdoğan'ı Karabağ toprağında selamlıyoruz. Azerbaycan halkı adına selamlıyorum. Ortaklığımız hakkında bildiri ilişkilerimizi en yüksek düzeye taşıyor. Bugün burada müttefiklik beyannamesi imzaladık. Gelecek işbirliğimizin teminatçısı. Bugün Türkliye ve Azerbaycan dünyada en yakın ülkeler. Tarih, kültür, ortak etnik kökler, din, dil. halklarımızın kardeşliği. Eşsiz ortaklık örneği gösteriyoruz. Biz Atatürk ve Haydar Aliyev'in vasiyetine sadığız.

"MÜTTEFİKLİK BİLDİRİSİNDE ZENGEZUR KORİDORU ÖNEMLİ"

Şuşa Beyannamesi savunma ve askeri anlamda işbirliği öngörüyor. 2 mesele önemli. Savunma alanında, savunma sanayii alanında ve karşılıklı askeri yardımlaşma. Birbirimizin güvenliğini sağlayacağız. Müttefiklik hakkında imzalanan bildiride Zengezur koridorunun olması büyük önem taşıyor. Şuşa'yı kurtarmak büyük kahramanlık istiyordu.

Erdoğan, savaş başlayan ilk saatlerde açık destek gösterdi. Müdahale etmek isteyen güçleri durdurdu. Dedi ki; 'Türkiye, Azerbaycan'ın yanında'. Azerbaycan'ın haklı sesi, Türk medyası tarafından dünyaya duyuruldu.

"KARDEŞLİK EBEDİDİR"

Ermenistan diz çöktü. Beyaz bayrak kaldırdı, teslim oldu. 30 yıla yakın devam eden işgal son buldu. Azerbaycan buna son verdi. Kardeş Türkiye'nin desteğiyle. Bu gösterdi ki; irade, azim, güç ve adalet olan yerde her şeyi elde etmek mümkündür. Aziz kardeşim Erdoğan'a Füzuli'deki yıkıntıyı gösterdim. Türkiye ve Azerbaycan birliği, kardeşliği ebedidir.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Bugün farklı bir heyecanın içerisindeyiz. Allah'â hamdolsun ki, daha önce vermiş olduğumuz sözümüzü bugün yerine getirmiş oluyoruz. 44 günlük savaşın ardından Karabağ sahiplerine geçmiş oldu. Ermeni mezaliminden, işgalinden kurtulmuş oldu. Şu anda arkadaki fonda görülen bina aslında Ermeni mezaliminin ne yazık ki, bu şaheserleri ne hale getirdiğinin ifadesidir. Kardeşim de fon olarak basın toplantısında gayet anlamlı bir yeri seçmiş bulunuyor. Bir tarafta valilik, öbür tarafta da Ermenilerin adeta yerle yeksan etmek üzere oldukları bir bina. Haydar Aliyev'i de anmadan geçemeyeceğiz. Kahraman Azerbaycan Ordusu'nun Karabağ zaferinin sevincini 10 Aralık 2020'de Bakü'de paylaşmıştık. O gün yine, bambaşka bir coşku, heyecan vardı. 6 ay sonra kadim şehir Şuşa'da kendisiyle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Verdiğimiz söz yerine gelmiş bulunuyor.

6'LI PLATFORM ÇAĞRISI

Kardeşim Aliyev'in liderliğinde özgürlüğe kavuşan Karabağ'ı ayağa kaldıran çalışmaları takip ediyoruz. Türkiye olarak yeniden inşa faaliyetlerinde de kardeşlerimize her türlü katkıyı vereceğiz. Burada gerçek sahipleri tekrar evlerine, meskenlerine dönsün. Karabağ ve Azerbaycan topraklarının bir daha böyle felaketi yaşamaması için tedbirleri alacağız. Burada bizim de TOKİ ile atmayı planladığımız adımlar var. Bu adımları atacağız. Bölge ülkelerini de Azerbaycan halkının zaferini görmeye, geleceğe bakmaya davet ediyoruz. Ermenistan'ın kendisine uzatılan iyi niyet ve dayanışma elini tutmasını temenni ediyoruz. 6'lı bir platform dedik. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran. İstiyoruz ki 6'lı platform ile bölge barış içinde yaşanan bir bölge olsun.



