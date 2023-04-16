Türkiye Mısır arasında yeni sayfa | Kapıda vize

Mısır, Türkiye'ye kapıdan vize alma uygulaması başlattı

Mısır'ın iç sorunlarının sorunlarının sokaklara taştığı bir dönemde, ihvan uğruna bu ülkenin iç işlerine karışan AKP yönetimi, derin yara alan tarihi ilişkilerin düzeltilmesi için 10 yıl bekledi. Rabia işaretlerinin unutulduğu AKP meydan konuşmalarında yeni bir sayfa açıldı. İki ülke arasındaki krizden Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Fransa, ABD ve İsrail karlı çıktı. Doğu Akdeniz'de stratejik hatalar Türkiye'ye pahalıya patlarken gözler Erdoğan ile Sisi arasında yapılacak zirveye çevrildi.

Vatandaşlarımız Mısır’a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun. #Mısır pic.twitter.com/wTVLJLAEPc — السفير التركي صالح موطلو شن (@TurkishCairoAmb) April 15, 2023

KAPIDA VİZE DÖNEMİ

Bir dönem Türk vatandaşlarına ağır vize koşulları getiren Kahire yönetimi bunu geçen sürec içinde yumuşattı. Türkiye ile Mısır arasında normalleşme süreci hızla devam ederken, Mısır'ı ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başladığı bildirildi. Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, vize uygulamasını Twitter hesabından duyurdu.

Türkiye ile Mısır arasında diplomatik temaslar devam ederken, normalleşme sürecini hızlandıran bir adım daha geldi.



Mısır'ı ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başladığı bildirildi.

Türkiye'ninTwitter hesabından söz konusu vize uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Salih Mutlu Şen, "Vatandaşlarımız Mısır'a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun" diye yazdı.

MISIR: TÜRKİYE İLE STRATEJİK İLİŞKİLERE SAHİBİZ

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretten dönerken uçakta Mısırlı gazeteci Neşet ed-Deyhi'ye verdiği demeçte iki ülke arasında çok boyutlu ilişkiler olduğunu söyledi.

Türkiye ile Mısır'ın, iki büyük ülke olduğunu aktaran Şukri, "Türk tarafıyla yapılan çok sayıda görüşme olumlu bir atmosferde gerçekleşti" dedi.

Şukri, "Mısır artık Türkiye ile normal, olumlu ve iyi bir ilişki sergiliyor ve Türkiye ile güçlü temeller ve ortak bir tarih temelli stratejik ilişkilere sahip" diye konuştu.