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Türklerin eniştesi, eşine torpil yapınca görevden alındı

Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, Türk eşi Zübeyde Feldmann için yüksek maaşlı bir iş ayarladığı gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma referandum konusu oldu. Halkın yüzde 95, Feldmaan'ı istemedi

08 Kasım 2022 Salı 10:58
Türklerin eniştesi, eşine torpil yapınca görevden alındı

Türklerin eniştesi, eşine torpil yapınca görevden alındı


Almanlar eşine torpil yapan Frankfurt Belediye Başkanı Feldmann'ı affetmedi. Eşine yüksek maaşlı iş ayarlamakla suçlanan Frankfurt Belediye Başkanı referandumla görevden alındı. Referandumda oy kullananların 95,1'i başkanın görevden alınması yönünde oy kullandı. "Türklerin eniştesi" lakaplı belediye başkanı Peter Feldmann, referandum sonucunda görevinden alındı.


Peter Feldmann, eşi Zübeyde Feldmann'a makamını kullanarak yüksek maaşlı bir iş ayarladığı gerekçesiyle hakkında açılan dava devam ederkeni yapılan halk oylaması ile koltuğundan oldu.

64 yaşındaki Frankfurt Belediye Başkanı, 2021 Mart'ta eşine "haksız menfaat sağlamak ve görevini kötüye kullanmaktan" soruşturma başlatılmıştı.

Feldmann'ın, 2018'deki seçim çalışmalarına fon sağlayan bir kurumun işlettiği kreşte yöneticilik yapan eşine "yüksek maaşlı bir iş" ayarladığı iddia edilmişti. 

Belediye başkanı ise suçlamaları reddetti.

Anahtar Kelimeler:
Frankfurt
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