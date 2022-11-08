Türklerin eniştesi, eşine torpil yapınca görevden alındı
Almanlar eşine torpil yapan Frankfurt Belediye Başkanı Feldmann'ı affetmedi. Eşine yüksek maaşlı iş ayarlamakla suçlanan Frankfurt Belediye Başkanı referandumla görevden alındı. Referandumda oy kullananların 95,1'i başkanın görevden alınması yönünde oy kullandı. "Türklerin eniştesi" lakaplı belediye başkanı Peter Feldmann, referandum sonucunda görevinden alındı.
Peter Feldmann, eşi Zübeyde Feldmann'a makamını kullanarak yüksek maaşlı bir iş ayarladığı gerekçesiyle hakkında açılan dava devam ederkeni yapılan halk oylaması ile koltuğundan oldu.
Feldmann'ın, 2018'deki seçim çalışmalarına fon sağlayan bir kurumun işlettiği kreşte yöneticilik yapan eşine "yüksek maaşlı bir iş" ayarladığı iddia edilmişti.
Belediye başkanı ise suçlamaları reddetti.