Türkmenistan Nakliye İşlemleriniz Hiper Lojistik ile Çok Daha Kolay!

Türkmenistan nakliye hizmetleri sunan Hiper Lojistik, sektördeki yenilikle uyum sağlayan, süreklilik arz eden gelişmeleri ile dikkat çeken bir firmadır. Firmadan, Türkmenistan nakliye hizmetlerini hafta sonu da dahil olmak üzere her zaman alabiliyorsunuz. Genç ve dinamik personelleri ile en hızlı taşımacılık hizmetleri veriliyor. Aynı zamanda uygun fiyat seçenekleri ile aranan ve en çok tercih edilen firmalar arasında önemli bir yere sahip.

Türkmenistan Nakliye Hizmetleri

Türkmenistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler, ihracat, ithalat sektöründe önemli gelişmeler kaydedilmesini sağlamıştır. Bu durum, lojistik sektörüne duyulan ihtiyacı artırmış, müşteriler yenilikçi ve profesyonel kadrolara daha çok ihtiyaç duymaya başlamıştır. Hiper Lojistik, lojistik sektöründeki gelişmelere uyum sağlayan ve uzman bir ekiple çalışmaya devam eden öncü firmalardan biridir.

Firma, Türkmenistan nakliyeciler arasında kısa sürede önemli bir yere yerleşmiş. İş sistematiği tam olarak oturtulduğu için taşımacılık hizmetleri kusursuz bir şekilde veriliyor. Oldukça genç ve profesyonel bir ekibe sahip olduğu için taşımacılık hizmetleri birçok firmaya göre daha hızlı bir şekilde tamamlanıyor.

Faaliyet gösterdiği alanlara baktığımızda, Türkmenistan’da bulunan iller arasından hemen hepsine taşımacılık hizmeti alabileceğinizi söyleyebiliriz. Türkmenistan ile birlikte Asya ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ve Avrupa ülkelerine de hizmet vermektedir. Merkezi Hatay’da bulunan firma, İstanbul’da bir depoya sahiptir. Aynı zamanda Dubai’de de aktif olarak faaliyet gösteren bir şubesi vardır.

Firmadan alabileceğiniz nakliye hizmetleri arasında kuru yük taşımacılığı, frigo taşımacılık, komple taşımacılık, parsiyel taşımacılık hizmetleri vardır. Karayolu, havayolu ve denizyolu ile taşımacılık faaliyetleri yürütülür.

Türkmenistan Nakliye Parsiyel Taşımacılık

Parsiyel taşımacılık, komple taşımacılığa göre daha fazla emek ve dikkat isteyen bir süreçtir. Bu süreçte, her eşyanın korunaklı bir şekilde ambalajlanması, adreslerin karışmaması için dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Hiper Lojistik, parsiyel taşımacılıkta sektörün yeniliklerine uyum sağlayarak başarılı hizmetler vermektedir.

Parsiyel taşımacılıkta bir veya birkaç parça eşya teslim alınır. Müşterilerin eşyaları depolarda muhafaza edilir ve yakın bölgelere gidecek olan eşyalar bir arada yola çıkar. Firma, hemen her gün taşıma hizmeti verdiği için transit süresi de kısadır. Alacağınız hizmetlerin süresi ortalama 7 gündür.

https://hiperlojistik.com/ adresi üzerinden alabileceğiniz hizmetlerin tüm detaylarını görebiliyorsunuz. Müşteri hizmetleri departmanında görev alan personeller, taşıma süreci hakkında detaylı bilgileri tarafınıza iletiyor.

Tır şirketleri arasında adından sıkça söz ettiren Hiper Lojistik, müşterilerinin ihtiyaçlarına çözüm sunmak adına gelişmeye devam ediyor. Firma bünyesine görev alan profesyonel ekipleri sayesinde eşyalarınız adreslere kusursuz bir şekilde teslim ediliyor.

Türkmenistan Nakliyatta Güvenilir Hizmet

Hiper Lojistik FFL Sigortası (CMR Sigortası), TİO Belgesi, İSO 9001:2015, İSO 10002:2018 Belgeleri ve UTİKAD üyeliğiyle sektörün öncü ve önde gelen markaları arasında önemli bir yere sahiptir. Son derece güvenilir bir hizmet verdiği için en çok tercih edilen firmalar arasına girmeyi başarmış ve bu alanda yerini sağlamlaştırmıştır.

Hiper Lojistik Dış Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde eğitimli ve deneyimli personellere yer vermiştir. Taşımacılar, profesyonel çalışmalar yürüttüğü gibi işlerini oldukça hızlı bir şekilde tamamlamaktadır. Firmadan alacağınız hizmetlerden memnun kalacağınızın garantisi de verilir. Taşıma sürecinde yaşanan tüm gelişmeler hakkında bilgiler, müşterilere iletilir.

Türkmenistan Nakliyat Fiyatlarında Uygun Seçenekler