Ukayna'da son durum | Kiev kuşatıldı, şehirde can pazarı



San dakika Ukrayna, Ukrayna'da son durum. Rusya’nın Ukrayna saldırısı devam ediyor. Ukrayna'da Rus güçleri tarafından tamamen kontrol edilen şehir sayısı ikiye çıktı. Ancak işgal edilen şehirler içinde yerel güçlerin Rus birliklerine yönelik vurkaç taktiği ile mücadele ettiği duyruldu. Ukrayna'nın sahip olduğu nükleer santraller ile su kaynakları Rus ordusunun eline geçerken, çok sayıda hava limanı da kullanılamaz hale geldi.

Kiev başta olmak üzere bazı şehirlerden tahliyeler, ağır Rus bombardımanı altında zaman zaman duruyor.



Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında 11. gün bitmek üzere. Rus bombardımanının sürdüğü Mariupol şehrinde 11 saatlik ateşkes ilan edildi. Ancak bu ateşkes kısa süre sonra bozuldu. Kiev yakınında stratejik öneme sahip İrpin’de ise Ukrayna ve Rus güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Ukrayna'dan yapılan son açıklamada, Vinnytsia Bölgesel Havalimanı'nın Rus roketleri tarafından tamamen yok edildiği açıklandı. İşte saat saat yaşananlar...

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 11. gün de geride kaldı.

Rus güçleri, başkent Kiev'e doğru giden yolları bombalayarak ilerlemeye çalışıyor. Bombardımanın sürdüğü Mariupol şehrinde ise bir son dakika gelişmesi yaşandı. Rusya ile Ukrayna arasında kararlaştırılan 11 saatlik ateşkes başladı. Ateşkes yerel saatle 21.00'e kadar sürecek. Ateşkes süresince, sivillerin açılan koridordan tahliye edilmesi ediliyor.

Öte yandan; Vinnytsia Bölgesel Havalimanı'nın Rus güçleri tarafından tamamen yok edildiği bildirildi.

İRPİN'DE ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Kiev yakınında stratejik öneme sahip İrpin’de, Ukrayna ve Rus güçleri arasında çatışmalar sürüyor. Çatışmalar nedeniyle bölgede şiddetli patlamalar yaşanıyor.

Patlamalar nedeniyle dumanların yükseldiği bölgede siviller, tahliye edilmeye çalışılıyor. Çok sayıda çocuk ve yaşlının da bulunduğu siviller, patlama bölgesinden kaçmak için evlerini terk ederek yanlarına aldıkları birkaç eşya ile Kiev’e geçmeye çabalıyor. Ukrayna güçleri, İrpinlileri tahliye etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

