Ukrayna birlikleri, Rus işgalindeki havaalanını geri aldı

Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışma şiddetlendi. Gün boyu devam eden işgal girişimine karşı önemli direnç noktaları oluşturan Ukrayna birliktelir, Kiev bölgesindeki Gostomel havaalanını Rus güçlerinden geri aldı. Çatışmalarda 137 sivilin hayatını kaybettiği, en az 300'den fazla vatandaşın da yaralandığı bildiriliyor. Bu arada Rus birliklerinin girdiği Çernobil nükleer santralı çevresinde Ukrayna güçleriyle yoğun bir çatışma içinde olduğu açıklandı.

Ukrayna ise Rus güçlerine ait bir askeri nakliye uçağının düştüğünü açıkladı. Moskova bu bilgiyi doğruladı.

Ukrayna'ya yönelik işgal saldırılarına devam eden Rus Ordusu'nun dün gece yarısından itibaren 165 uzun menzilli füze ile ülkenin 16 önemli şehrini vurduğu açıklandı.

Kyiv bölgesinin Gostomel şehrini Rus işgalcilerinden kurtaran #Ukrayna askerleri pic.twitter.com/grNdnWxSss — Gulsum Khalilova (@KhalilovaGulsum) February 24, 2022

MOSKOVA'DA GÖSTERİLERE BİNDEN FAZLA GÖZALTI



BUGÜN YAŞANANLAR

Ukrayna işgaline vea karşı Rusya'nın bazı şehirlerinde gösteriler düzenleniyor. Zelenski'nin çağrısının ardından binlerce Rus Kızıl Meydan'da protesto gösterileri düzenledi. Göstericilere Rus polisi sert müdahalede bulundu. Bin 400'den fazla göstericinin gözaltına alındığı duyuruluyor.

00.08: Gün içinde Rus askerleri tarafından ele geçirilen ve Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bir noktada bulunan Gostomel Antonov Askeri Havaalanı’nın Ukrayna ordusu tarafından Rus askerlerinden geri alındığı açıklandı.

Moskova'da binlerce insan barış sloganları atıyor pic.twitter.com/AkR4DvxqLT — Haber Report #SavaşÖzel (@HaberReport) February 24, 2022

00.03: ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna’ya 160’tan fazla füze fırlattığını ve kuzeyden ülkeye giren Rus güçlerinin Kiev’e daha da yaklaştığını açıkladı.

00.01: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı devam ediyor. Başkent Kiev'in yanı sıra bir çok kentte art arda patlamalar yaşandı. Rus ayrılıkçılarla Ukrayna güçlerinin Harkov’daki çatışmaları telefon kamerasına yansıdı.