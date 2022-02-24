Ukrayna | Çok sayıda uçak ve tankımız vuruldu



Rusya'nın Ukrayna'nın iç kesimlerine yönelik ağır silanların kullanıldığı saldırılar sürüyor. Hastane ve okulların da vurulduğu saldırılar sırasında 100'den fazla sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. UKrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski akşam saatlerinde yaptığı açıklamada çok fazla kayıplarının olduğunu belirterek uluslararası camiadan acil yardım çağrısında bulundu. Volodimir Zelenski açıklamasında Rusların Çernobil'i de almaya çalıştığını söyledi. Başkent Kiev'de sokağa çıkma yasağı başladı.

Ukrayna güçleri, Kiev'de esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınladı

Rusya'nın işgali devam ederken Başkent Moskova'da savaş karşıtı gösteriler yasaklandı.

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas Bölgesi’nde yer alan ve Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin, Rusya tarafından resmen tanınmasının ardından diplomatik gelişmeler hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak, Ukrayna Parlamentosu, ülkede gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal kararını kabul etti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Öte yandan Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı pilotu ile birlikte Romanya'ya kaçtı.

Rusya-Ukrayna krizinde 24 Şubat'ta öne çıkan gelişmeler şu şekilde:

17.59: Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

17.57: G7 Liderler Zirvesi başladı.

17.50: Rus askerleri Kiev yakınlarında görüntülendi.

17.42: Polonya Sağlık Bakanlığı, Polonya'nın Rus işgalinde yaralanan Ukraynalıları taşımak için tıbbi bir tren hazırladığını söyledi.

17.28: Rus kuvvetlerinin Donetsk'te hastaneyi hedef aldığı ve 4 kişinin öldüğü bildirildi.

17.26: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da 11 hava sahası dahil olmak üzere Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait 74 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

17.25: CNN'in haberine göre, Rus hava indirme birlikleri Kiev yakınlarındaki Antonov Havalimanı'nı ele geçirdi.

17.12: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın ABD ve AB yaptırımlarına "kısasa kısas" şekilde karşılık vereceğini kaydetti.

17.10: Ukrayna, Rusya'nın bugün toplamda 203 saldırı düzenlediğini açıkladı.