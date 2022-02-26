Ukrayna'da son durum | Rus askerleri Lviv'den püskürtüldü





Ukrayna'da Rus saldırıları devam ediyor. Sabaha kadar Başkent Kiev'de yüksek katlı binaları hedef alan Rus askerlerinin saldırıları sırasında 198 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çatışmalar sırasında Rus tanklarına karşı gece boyunca sivillerin molotoflarla direndiği görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Bölgede görev yapan Ukraynalı gazeteciler, Rus işgaline karşı uluslararası toplumun kayıtsız kalmasına Ukrayna halkının tepkisini dile getirerken, batılı ülkelerin işgali kınamaktan bile korkmasını unutmayacaklarını söylediler.

3'NCÜ GÜNDE RUS KAYIPLARI DAHA DA ARTTI

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlattığını açıklamasının üzerinden 3 gün geçti. Ukrayna Savunma Bakanlığı kaynakları saldırılar süresince Rus birliklerine ağır kayıplar verdirdiklerini, Donbass çevresinden itibaren ülkenin tamamında ordunun karış karış savunduğunu duyurdu. Saldırıların üçücüncü gününde bin 116 sivilin yaralandığını açıklayan Ukrayna, halen savaş alanında duran Rus askerlerinin cesetlerinin Moskova güclerince alınıp ülkelerine götürülmesini istedi.

Rus işgalciler ağır kayıplar veriyor. Binlerce cesedi Ukrayna topraklarında. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden kaldırma işlemine yardımcı olmasını talep edin.



--Ukrayna Savunma Bakanlığı — Gulsum Khalilova (@KhalilovaGulsum) February 26, 2022

Rusya, askeri kayıpları konusunda resmi bir açıklama yapmaktan kaçınırken, Ukrayna çatışma bölgesinde3 bin 500 Rus askerinin etkisiz hale getirildi. 14 uçak 8 helikopter düşürüldüğü, çatışmalar sırasında 102 tank vurulduğu açıklandı. askerin de esir olarak alındığını duyurdu. Sosyal medyada yayınlanan çok sayıda görüntüde, öldürülen Rus askerleri ve esir alınan Ruslara ait video görüntüleri servis ediliyor.

İlginç bir görüntü, Kherson civarında vurulan Rus askeri konvoyu, yıkım büyük. Ukrayna ordusu boş değil, direniş ruhu kabarırsa Ruslar kendilerini bir batakta bulabilir. pic.twitter.com/swBkNKot3v — Marcus Aerilius ???? (@Egecan4358) February 26, 2022

ODESA'DA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Saldırılar tüm hızıyla sürerken ve Rusya'ya karşı yaptırım paketleri bombardımanı durdurmazken, Poltova ve Mariupol kentlerinin füzelerle vurulduğu bildiriliyor. Odessa ve Kherson kentlerinden de silah sesleri geldiği ifade ediliyor.

Başkent Kiev'de çatışma sürerken Rus birliklerinin Kiev yakınındaki bir hidroelektrik santrali ele geçirdiği ifade edildi.

Melitopol'un Rusya tarafından ele geçirilirken konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı "Rus askerleri Melitopol'da denetimi aldı" ifadelerini kullandı.

198 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kiev Belediye Başkanı'nın açıklamasında 35 kişinin yaralandığı, 2'sinin çocuk olduğu ifade edildi.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rusya'nın saldırılarında 198 kişi hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıda ölenlerden 3'ünün çocuk olduğu ifade edildi.

RUS ASKERLERİ LVIV ÇEVRESİNDE

Rus askerleri Lviv çevresine ilerlediği ifade edilirken, Lviv Belediye Başkanı "Ukrayna askeri ilk saldırıyı püskürttü" açıklamasında bulundu.

