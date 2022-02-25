Ukrayna'da son durum | Vatandaşlarımızın tahliyesi başladı



Günlerdir, Türkiye'ye dönmek için bulundukları şehirden Dışişleri Bakanlığı, elçilik ve konsolosluk yetkililerine ulaşmaya çalışan öğrenciler ile bu ülkede çalışan vatandaşlarımızın yurda dönüşü nihayet başlıyor.

Bakanlığın açıkladığı tahliye planında karayolu kullanılacak. Vatandaşların sınır kapılarına kendi imkanları ile mi? Yoksa tahsis edilen araçlarla mı ulaşacağı net değil.

Ukrayna'da öğrenim gören üniversite öğrencilerinin kurduğu whatsapp gruplarında bazı gençlere sınır kapılarına kendi imkanları ile gitmeleri tavsiye edilmiş durumda.

Ukrayna'da bulunan yaklaşın 20 bin vatandaşımızın, ülkeye dönüş için tahliyesi karayolu ile yapılacak. Vatandaşların tahliye için aşağıdaki sınır kapılarına gitmesi istendi.

Bu arada Ukrayna Romanya sınır kapısında 35 KM uzunluğuna ulaşan araç kuyruğunda, bölgeye 6 KM yürüyerek yaya olarak ulaşan Türkler zor durumda. Geceyi açık havada geçirmek zorunda kalan vatandaşlara, araç kuyruğunda bulunan Türk TIR sürücüleri yardımcı oluyor.

Kuyrukta bekleyen insanlara, depolarında bulunan yiyecek ve içecekleri dağıtan Türk TIR şoförleri, tarihi günlerde evinden yurdundan ayrılmak zorunda kalan binlerce kişinin gönlünde adeta taht kurdu.

Polonya Sınır Kapısında geçiş için zorlu koşullarda bekleyen üniversite öğrencisi İklim Yeresaçan, konsolosluk ve bakanlık yetkililerine ulaşamadığından dert yanarken, HalkTV Canlı yayınına katılan Kaan Yapar ise, güvenlik nedeniyle evden dışarı çıkamadıkları bir dönemde nasıl tahliye olacaklarını bilmediğini söyledi.

HaberTürk Canlı yayınına telefonla Harkov'dan ulaşmayı başaran üniversite öğrencisi Davut Öğretici de, konsolosluk yetkililerinin tavsiyelerine uyarak beklediklerini bir an önce tahliye işleminin yapılması gerektiğini söyledi.



BAKANLIKTAN TAHLİYE PLANI AÇIKLAMASI

Ukrayna'daki vatandaşlarımız Ukrayna ile ülkemiz arası karayolu güzergahındaki

????Romanya

????Macaristan

????Slovakya

????Polonya

????Moldova

????Bulgaristan

geçişlerinizde ihtiyaç halinde aşağıdaki numaralar üzerinden ilgili yurtdışı Temsilciliklerimizle 7/24 temas kurabilirsiniz.



Ukrayna'dan karayoluyla tahliye operasyonlarımıza başladık.

Tahliye operasyonlarımızla veya kendi imkanlarıyla ayrılacak vatandaşlarımızın sınır kapılarından geçişlerini kolaylaştırmak için bölge ülkeleriyle yakın işbirliği içindeyiz.

Sınır kapılarındaki güncel uygulamalar