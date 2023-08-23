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Wagner lideri Prigojin'i taşıyan uçak düştü

Ukrayna savaşının en kritik döneminde isyan ederek Moskova'ya yürüyen Wagner kurucusu ve lideri Prigojin'in de içinde bulunduğu yolcu uçağı düştü. 

23 Ağustos 2023 Çarşamba 20:40
Wagner lideri Prigojin'i taşıyan uçak düştü

Wagner lideri Prigojin'i taşıyan uçak düştü

Rusya Sivil Havacılık Kurumu, Moskova'nın kuzeyinde meydana gelen özel jet kazasında, aralarında Rus paralı asker grubu Wagner'in komutanı Yevgeni Prigojin'in de olduğu on kişinin yaşamlarını yitirdiğini bildirdi.


Rus devlet haber ajansı, TASS'ın bildirdiğine göre, Moskova'dan St Petersburg'a gitmekte olan Embraer uçağında yedi yolcu ve üç mürettebat bulunuyordu.

Uçağın Moskova'nın kuzeyindeki Tver bölgesinde düştüğü duyuruldu.

Uçakta bulunduğu öne sürülen Prigojin, Haziran ayında başarısızlıkla sonuçlanan isyanından bu yana ilk video konuşmasını iki gün önce paylaşmıştı.

Moskova'ya yürüyüşünün ardından Belarus'a gönderilen paralı asker şefi, kamuflaj giymiş ve elinde bir tüfekle konuşurken çekilmiş görüntülerini yayınladı.

Videoda Afrika'da olduğu görülen Prigojin, Rusya'nın kıtayı "özgürleştirmesinden" de bahsediyordu.

Anahtar Kelimeler:
PrigojinWagnerMoskovaPutin
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