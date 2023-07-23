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Yarım tonluk tarihi çanı kilise bahçesinden çaldılar

Alman hristiyanlar için tarihi öneme sahip Evanjelik Kilisesi'nde 500 kilogram ağırlığındaki tarihi bir çan çalındı. Kilise cemaati hırsızlık olayının aydınlatılmasını bekliyor.

23 Temmuz 2023 Pazar 10:18
Yarım tonluk tarihi çanı kilise bahçesinden çaldılar

Yarım tonluk tarihi çanı kilise bahçesinden çaldılar


İkinci dünya savaşında hasar gören Evangalist hristiyanlar için tarihi öneme sahip kilisenin bahçesinde sergilenen 8 asırlık çan kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.
Berlin’in Pankow ilçesine bağlı Heinersdorf'ta bulunan Evanjelik Kilisesi'nden tarihi bir kilise çanı kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Çanı kimlerin hangi maksatla çaldığı henüz bilinmezken, çanın 17 Temmuz’da çalındığı fark edildi.

Kilise Rahibesi Anne-Kathrin Finke'ye göre, 2. Dünya Savaşı sırasında hasar gören çan, o zamandan beri Romain-Rolland-Strasse Caddesi üzerinde bulunan kilisenin bahçesinde duruyordu.

Rahibe Finke "Çan, İkinci Dünya Savaşı'nda hasar gördü, 50 yıldır Romain-Rolland-Strasse'deki kilisenin önünde duruyordu. Bu, bizim için çok acı bir kayıp" dedi.

Çanın kilise cemaati için çok değerli olduğunu vurgulayan Finke, 500 kiloluk bir çanı kimsenin kolunun altına sıkıştırıp götüremeyeceğini, birilerinin hırsızlığı görmüş olması gerektiğini söyledi ve görenlerin polise başvurmalarını istedi.

Yaklaşık yarım ton ağırlığındaki tamamen bronzdan yapılma çanın tarihi 1513 yılına kadar uzanıyor.


 

Anahtar Kelimeler:
Kilise çanıEvangelist KiliseAlmanyaBerlinHeinersdorfPankow
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