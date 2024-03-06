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2000 öğrenci, O’Konferans’ta geleceğini planladı

İstanbul Okan Üniversitesi’nin, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği “O’Konferans” 5 Mart 2024 Salı günü Üniversitenin Tuzla Kampüsü’nde düzenlendi. 

06 Mart 2024 Çarşamba 09:10
2000 öğrenci, O’Konferans’ta geleceğini planladı






2000 öğrenci, O’Konferans’ta geleceğini planladı

Üniversite adaylarının geleceklerine yön vermelerine ve kendilerine en uygun kariyer planını yapmalarına yardımcı olan İstanbul Okan Üniversitesi’nin, Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği “O’Konferans” 5 Mart 2024 Salı günü Üniversitenin Tuzla Kampüsü’nde düzenlendi. 

Konferansa İstanbul’daki 25 kurumdan yaklaşık 2000 öğrenci katıldı.

Açılış konuşmalarında İstanbul Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Işıl Okan Gülen ve Rektör Prof. Dr. Güliz Muğan, iş dünyasına en yakın üniversite vizyonuna sahip olan İstanbul Okan Üniversitesi’nin farklılıklarından ve uluslararasılaşmaya verdiği önemden söz etti. 

Rektör Prof. Dr. Güliz Muğan “Geleceğin dünyasında geleceğin insanı olmanıza katkı sağlayacak bir eğitim sunuyoruz. 2. dil imkanımız, 25 farklı ülkede 200’den fazla üniversite ile akademik iş birliği anlaşmamız, uluslararası akreditasyonlarımız bu eğitimin öne çıkan tarafları. Ayrıca sosyal olanaklarımız ve yaşam alanlarımızla sizi besleyen bir kampüsümüz var” dedi.

Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Işıl Okan Gülen ise tercih sürecinde alternatif hedefler belirlemenin önemini vurguladı. “Sadece bir hayatınız var. Mutlu olacağınız mesleği seçmeli, onun için çalışmalısınız. Ancak mutlaka kendinize alternatif seçenekler de yaratmalısınız” diye konuştu. 

Konferansta İstanbul Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü Alper Tunga Çakıcı sınav, gelecek, meslek ve yaşam tercihleri konularında gençlere yol gösterecek bir konuşma yaptı. Çakıcı, “Kendinle barış imzala, öz değerini koru. Sınava hazırlanma, geleceğine hazırlan” ifadesini kullandı. 

Etkinlik, öğrencilerin akademisyenlerle sohbet ettiği fakülte-bölüm tanıtımları ve kampüs turu ile sona erdi.

Son Güncelleme: 06.03.2024 10:50
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