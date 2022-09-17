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37 ülkede, 40 ayrı merkezde Türkçe Yeterlilik Sınavı

Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe Yeterlik Sınavı 37 Ülkede 40 Merkezde Gerçekleştirildi

17 Eylül 2022 Cumartesi 15:05
37 ülkede, 40 ayrı merkezde Türkçe Yeterlilik Sınavı

37 ülkede, 40 ayrı merkezde Türkçe Yeterlilik Sınavı


Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen Avrupa Dil Sınavları Geliştiricileri Birliği (Association of Language Testers in Europe - ALTE) onayını (Q-mark) alarak Türkçenin ilk ve tek uluslararası geçerliğe sahip dil sınavı olan Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), 17 Eylül 2022 tarihinde 37 ülkede 40 sınav merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Afrika’dan Güney Amerika’ya Sınav Heyecanı

Türkçeyi ikinci veya yabancı dil olarak öğrenen bireylerin Türkçe dil yeterliklerinin ölçülmesi amacıyla yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı’nın 2022 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen uygulamasına yurt dışında Azerbaycan, Kazakistan ve Suriye Güvenli Bölge’den yoğun katılım sağlandı.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin bulunduğu Ruanda ve Arjantin gibi farklı coğrafyalardaki ülkelerin yanı sıra Türkistan gibi Kültür Merkezlerinin bulunmadığı yerlerde de sınav uygulandı.

20 Bine Yakın Katılım

Enstitü tarafından bugüne kadar 25 Türkçe Yeterlik Sınavı uygulaması gerçekleştirilmiş olup 48 ülke ve 63 sınav merkezinde yaklaşık 20 bin kişi Türkçe dil yeterliklerini ölçmek amacıyla sınava katıldı.

Türkçenin İlk ve Tek Uluslararası Geçerliğe Sahip Dil Yeterlik Belgesi

2013 yılından itibaren periyodik olarak yılda üç kez kâğıt tabanlı olarak uygulanan TYS’de adayların okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerileri ölçülmekte; Türkçe Yeterlik Sınavı’nda başarılı olan adaylara puanlarına göre B2 ve C1 düzeylerinde “Türkçe Yeterlik Belgesi” verilmektedir. 

ALTE Kalite Nişanı’na (Q-mark) sahip olan Türkçe Yeterlik Belgesi, Türkçenin ilk ve tek uluslararası geçerliğe sahip dil yeterlik belgesi özelliği taşımaktadır.

Eğitim ve İş Başvurularında Büyük Avantaj

Türkçe Yeterlik Belgesine sahip olan adaylar, Türkiye’deki üniversitelerde Türkçe hazırlık bölümüne gitmeden eğitimlerine başlayabilmektedirler. Türkçe Yeterlik Belgesi, iş başvurularında ve kariyer planlamalarında belge sahiplerine büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Türkçe Yeterlik Sınavı’nın sonuçları “sinav.yee.org.tr” internet adresinden ilan edilmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Türkçe SınavıYunus Emre Merkezi
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