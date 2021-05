Abdi İbrahim'den İyileştiren Fikirler Yarışması

Sağlık ve ilaç alanında sosyal inovasyon sağlayacak projelere destek sağlamak için başlatılan İyileştiren Fikirler Yarışması eğitim, mentorluk ve maddi destek ödülü içeriyor. Başvurular www.wehealthefuture.com üzerinden yapılacak ve 9 Temmuz 2021’e kadar sürecek.

TÜRK ilaç sektörünün 19 yıldır kesintisiz lideri olan, Eylül 2020’de İsviçreli biyoteknoloji şirketi OM Pharma’yla stratejik ortaklık kurarak global kimliğini güçlendiren Abdi İbrahim, yeni bir toplumsal yatırım programına daha imza attı. “Social Innovation in Health & Life Sciences: We Heal the Future” yani “Sağlıkta ve Yaşam Bilimlerinde Sosyal İnovasyon: Geleceği İyileştiriyoruz” programı 28 Nisan’da gerçekleşen Sosyal Girişimcilik Günü’nde resmen duyuruldu.

Şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin en önemli parçalarından biri olan ve 2021 yılından itibaren uzun vadeli bir bakış açısı ile başlattığı program kapsamında İyileştiren Fikirler Yarışması, bu alanda Türkiye ve dünyanın önemli kuruluşları Ashoka Türkiye, Impact Hub İstanbul ve Mikado Danışmanlık partnerliğinde hayata geçiriliyor. Abdi İbrahim, alanında uzmanları bir araya getirerek hazırladığı bu yarışmayla sağlık ve ilaç alanında sosyal girişimcileri desteklemeyi, sosyal fayda odaklı fikirleri güçlendirmeyi ve artırmayı, sosyal girişimcilik potansiyelini anlamayı, start-up ekosistemine daha fazla entegre olmayı ve Endüstri 4.0’ın sunduğu fırsatlardan daha fazla yararlanmayı amaçlıyor. 9 Temmuz 2021’e kadar proje başvuruları yapılabilecek yarışmanın önceliklendirdiği dört ana tema ise şöyle sıralanıyor:

* Halk Sağlığı ve Bilinçlendirme: Toplumun bilinçlendirilmesini ve halk sağlığını korumayı amaçlayan fikir ve/veya sosyal girişimlere öncelik verilecektir. Toplumdaki özel hedef gruplarına yönelik (anneler, gençler, vb.) sağlık ve koruma/korunma çalışmalarının artırılması teşvik edilecektir.

* Sağlık ve İlaç Alanında Araştırma & Geliştirme: Sağlık ve ilaç alanında araştırma ve geliştirmeye dayalı sosyal fayda odaklı yenilikçi girişimler teşvik edilecektir. Sağlık ve ilaç alanında yenilikçi fikirler için gerekli araştırma ve geliştirme çalışmalarına olanak sağlanacaktır.

* Dezavantajlı Bölgeler ve Grupların Dahil Edilmesi: Sağlık ve ilaç alanında doğru bilgiye ve sağlık hizmetlerine erişimde dezavantajlı olan bölgelere ulaşacak girişimler teşvik edilecektir. Sağlık alanında doğru bilgiye erişmekte güçlük çeken gruplara (yaşlılar, gençler, anneler vb.) doğrudan ulaşmayı hedefleyen girişimler öncelikli olarak desteklenecektir.

* Yenilikçilik: Sağlık ve ilaç alanında yenilikçi çözüm ve yöntemler sunan sosyal fayda odaklı fikirler ve sosyal girişimler öncelikli olarak değerlendirileceklerdir.

Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, yarışmayla ilgili “Aslında bu programın çıkışı Abdi İbrahim’in kurguladığı toplumsal yatırım programlarına dayanıyor. Sağlıkta sosyal inovasyon alanında faaliyetlerimizin oluşması konusunda her çalışmamızda, bize rehberlik eden ilkelerimizin de rolü var.” açıklamasını yaptı ve İyileştiren Fikirler Yarışması’nın özel hedeflerini şöyle sıraladı:

* Sağlık ve ilaç alanındaki sorunlara yönelik özel yaratıcı çözümler gelişmesine katkı sağlamak,

* Sağlık ve ilaç alanında sosyal fayda odaklı çalışan girişimci sayısını artırmak,

* Sağlık ve ilaç alanında sosyal fayda odaklı çalışan girişimcilere ve sosyal girişimci adaylarına girişimlerini geliştirme fırsatı sunmak.

Bülbül: Amacımız sürdürülebilir sosyal fayda sağlamak.

Yarışmanın ortaya çıkış süreciyle ilgili olarak “Abdi İbrahim olarak köklü ve yenilikçi yapımızın getirdiği etki gücüyle geleceği şekillendirici adımlar atıyoruz. Endüstrimiz ve toplum sağlığı için Ar-Ge’ye yatırım yapıyor, üretimimizi giderek artırıyor, ihracat yaptığımız coğrafyaları genişletiyor, istihdama katkı sunuyoruz. Tüm bunların yanında sosyal alanda da faaliyetlerimizi kuvvetlendirmek, gelecek adımlarımıza güç katmak, ülkemize bu anlamda da elimizden gelen katkıyı sağlamak istiyoruz. Biz Abdi İbrahim olarak sadece ilaç üretmiyoruz, hayatları ve geleceği iyileştiriyoruz.” diyen Dr. M. Oğuzcan Bülbül, bu yarışmayla şirket değerleriyle örtüşen, sosyal fayda sağlayan, toplumun tüm kesimlerine dokunan, ölçülebilir ve sürdürülebilir katkı sunmayı amaçladıklarını anlattı.

28 Nisan’daki Sosyal Girişimcilik Günü’nde tanıtılan ve başvuruları 9 Temmuz 2021’e kadar sürecek yarışmanın kazananları 9 Eylül 2021’de açıklanacak. Ardından finalistlerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi için gerekli çalışmalar yapılarak kuluçka desteği başlatılacak.

Abdi İbrahim profesyonelleri de bu süreçte mentorluk desteği sağlayacak. Seçilecek erken ve ileri aşama girişimlere eğitim, iletişim, kuluçka ve mentorluk desteklerinin sağlanmasının yanında birinci gelen erken ve ileri aşama girişime maddi destek de verilecek. İleri aşama girişimlere tüm bu destekler yanında Abdi İbrahim ile iş geliştirme fırsatı da sağlanacak.