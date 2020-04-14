Abutalib Barış Namazov MIT’ye yüzde 100 bursla girdi

Online eğitime geçtiğimiz şu günlerde halihazırda dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilere internet üzerinden akademik ve kariyer danışmanlığı alanlarında destek veren “Şenyuva Prep” yurtdışı danışmanlık, Azerbaycanlı Abutalib Barış Namazov ile harika bir sonuca imza attı. Barış Namazov pek çok gencin rüyası MIT’e (Massachusetts Institute of Technology) yüzde 100 bursla girmeyi başardı.

Hizmetlerini internet üzerinden veren Şenyuva Prep’in kurucu ortakları Dr. Nazlı Şenyuva ve Ecem Şenyuva, internetin tüm olanaklarını kullanarak çalıştıklarını ve Barış’ın başvuru dosyasını birlikte mükemmel bir hale getirdiklerini belirtti. Barış'ın akademik başarısı Şenyuva Prep’in deneyimleri ile birleşince Barış hayalini kurduğu MIT’ye kabul edildi ve MIT’de Bilgisayar Mühendisliği okuyacak.

MIT gibi dünyanın en iyi üniversitelerine girebilmek için akademik başarı yeterli olmuyor. Başvuru dosyası, özellikle öğrenciyi tanımaya ve onu anlamaya yarayan öğrencinin kendini anlattığı kompozisyonların ve tavsiye mektuplarının içeriği ve dili çok önemli. MIT’nin Barış’a yolladığı geri bildirimde, başvuru yazılarının mükemmelliği üzerine özel bir yorum yer aldı. MIT’nin değerlendirmesi Barış’ın teslim ettiği yazıların içerik kalitesinin onun kabulünde büyük bir rol oynadığı yönünde.

Barış, Azerbaycan’ın en başarılı bilim ve fen lisesi Physics, Mathematics and Informatics Lyceum'da lise son sınıf öğrencisi. Azerbaycan’ın ünlü gazetecilerinden Şahvələd Çobanoğlu’nun oğlu.

Azerbeycan’ın gururu, pek çok matematik ve bilişim olimpiyatlarında birincilik, ikincilik ve üçüncülükleri var. Azerbaycan'ın matematik ve bilişim olympiyatlarının ikisine aynı anda seçilen nadir öğrencilerden.

Barış’ın bu yüz güldüren haberi Azerbaycan’da büyük yer buldu. Gazeteler ‘Virüslü Günlerde Antivirüs Gibi Haber’ türü başlıklarla Barış’ın kabulünü kutladı.

ŞENYUVA PREP HAKKINDA

Dr. Nazlı Şenyuva ve Ecem Şenyuva

Los Angeles’ta kurulan Şenyuva Prep, akademik ve kariyer danışmanlığı alanında 2015 senesinden bu yana internet üzerinden dünyanın dört bir yanında yer alan öğrencilerine destek veriyor.

Princeton, Columbia, USC ve Sotheby’s okullarından dereceyle mezun olan ve başta ABD’deki okullar olmak üzere geniş bir akademik networke sahip olan kurucular Dr. Nazlı Şenyuva ve Ecem Şenyuva, ‘Her öğrenci farklıdır’ ilkesiyle hareket ederek öğrencinin potansiyelini, özgün yönlerini açığa çıkarıyor ve limitlerinin ötesinde okullara girmelerini sağlıyorlar. Öğrencilerin en çok ihtiyacı olan her an yanlarında hissettiren yaklaşımları ile Şenyuva Prep bugüne dek pek çok öğrencisinin hayallerini gerçekleştirdi.

Yurtdışı okullara başvuru sürecini konforlu ve eğlenceli hale getiren, online platform üzerinden her an ulaşılabilirliği ve dinamik çalışma tarzıyla fark yaratan Şenyuva Prep, öğrencilerinin hedeflediği okullardan mezun ve süreçlerin hepsini deneyimlemiş genç ve güçlü takımıyla milenyal ve Z kuşaklarına hitap ediyor.

Şenyuva Prep’in YouTube, Facebook ve Instagram sayfalarında yer alan ABD’nin Princeton, Harvard, Columbia gibi pek çok Ivy League okullarının kampüs gezi videolarına ve yurtdışı üniversite başvurularıyla ilgili bilgilendirici videolara ulaşabilirsiniz.