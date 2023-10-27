Adıyaman Milletvekilleri Milli Eğitim Bakanı’nı ziyaret etti

Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt ve Av. Mustafa Alkayış, Adıyaman’ın eğitim sorunlarını görüşmek için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i makamında ziyaret etti.

Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. Resul Kurt ve Av. Mustafa Alkayış, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i makamında ziyaret etti. Milletvekilleri ziyarette Adıyaman'daki eğitime ilişkin talepleri iletti. Şehrin deprem sebebiyle yıkılan okulları ve eğitimin sorunsuz devam edebilmesi için taleplerini Bakan Tekin ile paylaştı.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, ziyaret kapsamında yaptığı değerlendirmede, "Asrın felaketinden en fazla etkilenen kadim şehrimiz Adıyamanımızın eğitimle ilgili taleplerimizi Sayın Bakanımıza ilettik. Şehrimizi ve eğitim kurumlarımızı yeniden ayağa kaldırmak için yoğun şekilde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Adıyaman İçin 7 Maddelik Talep

Görüşme ile ilgili şu maddeler görüşüldü ve talep edildi;

- Besni, Şambayat Çok Programlı Anadolu Lisesi’nin (ÇPAL) ağır hasarlı olması nedeniyle yıkılacaktır. Bu nedenle 8 Derslik ÇPAL’nin devlet yatırım programına eklenmesi.

- Adıyaman Anadolu Lisesi deprem nedeniyle yıkılmıştır. Pansiyon binası hizmet vermeye devam etmektedir. Bulunduğu bölgede 24 derslik Anadolu Lisesi ihtiyaç duyulmaktadır.

- Merkez Adıyaman Lisesinin binalarından biri yıkılmış olup diğeri tahkiktedir. Tahkikte olan binanın da yıkılması muhtemeldir. 1200 civarı öğrencisi bulunmaktadır. 24 derslikli lisenin inşa edilmesi.

- Merkez Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi deprem nedeniyle yıkılmıştır. Bu nedenle 24 derslikli İmam Hatip Lisesi ihtiyacı bulunmaktadır.

- Mevcut öğretmen evi deprem nedeniyle yıkılmıştır. 100 yataklı Merkez Sanko Öğretmen Evi hayırsever tarafından belli bir kısmı tamamlanmış geri kalan kısım için ikmal ihalesi Devlet Yatırım Programına eklenmesi.

- Kahta Akıncılar İlkokulu’na Temel Eğitim Yapım Programına 8 derslikli ilkokul projesinin eklenmesi.

- Besni ilçesine TOKİ tarafından yapılan yeni yerleşim yerlerinin eğitim alanlarında bir ilkokul, bir ortaokul ve bir lisenin yapılması.