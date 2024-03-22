AGILE yaklaşyım ile ekip iş birliğini artırmanın 6 yolu





Kuruluşlar dijital açıdan farklı iş modellerini benimsedikçe, daha duyarlı ve bilinçli çalışma yöntemleri gereksinimi de artmaya başladı. Yazılım geliştirmenin önemli dayanak noktalarından biri olan Agile ise takım üyelerinin dayanışma ve iş birliği kültürünü besleyen bir yöntem olarak, yeni iş modellerinde başarılı olmanın anahtarı niteliği taşıyor. Teknoloji sektörüne inovatif bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen TesterYou’nun Kurucusu Barış Sarıalioğlu, Agile yaklaşım ile başarılı ekip iş birliğini artırmanın 6 yolunu paylaşıyor.

Günümüz çalışma ortamında, şirketlerin global ekiplerle temasta olması veya uzaktan çalışma politikalarını benimsemeleri oldukça alışılan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu durum iş birliğine dayalı bir yapının uygulanmasını da karmaşık hale getirebiliyor. Çalışanlar arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlamak işverenler için önemli olduğundan iş yerindeki verimliliğin devamlılığı, daha duyarlı ve bilinçli çalışma yöntemlerini gerektiriyor. Yeni iş modellerinde başarılı olmanın anahtarı niteliği taşıyan çevik metodolojiler (Agile) ise takım üyelerinin dayanışma ve iş birliği kültürünü besleyen bir yöntem olarak kabul ediliyor. Teknoloji sektörüne inovatif bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen TesterYou’nun Kurucusu Barış Sarıalioğlu, Agile yaklaşım ile başarılı ekip iş birliğini artırmanın 6 yolunu paylaşıyor.

1. Sık İletişim Kurun ve Geri Bildirimde Bulunun. Agile metodolojilerde düzenli olarak yapılan kısa süreli toplantılar (daily stand-ups, sprint retrospectives vb.) ve geri bildirim döngüleri, ekip üyeleri arasındaki iletişimi güçlendirir ve iş birliğini teşvik eder.

2. Görsel İş Takibini Kolaylaştırın. Scrum panoları veya Kanban panoları gibi görsel yönetim araçları, ekip üyelerinin işleri takip etmesini ve iş birliği içinde çalışmasını sağlar. Bu panolar, herkesin çalışmaları hakkında şeffaf bir görünüm sunar.

3. Sorumlulukların Paylaşılmasını Sağlayın. Agile ekiplerde, herkesin sadece kendi alanıyla sınırlı kalmayıp, diğer üyelerin de işine destek olması teşvik edilir. Bu durum ekip üyeleri arasında güveni artırır ve iş birliğini pekiştirir.

4. İşleri Küçük ve Ölçeklenebilir Parçalara Bölün. İşleri küçük parçalara bölmek ve sık aralıklarla teslimat yapmak, ekip üyelerinin birlikte çalışma ve hızlı ilerleme hissini güçlendirir.

5. Empati ve İş birliği Kültürünü Destekleyin. Agile ekiplerde, empati ve iş birliği ön plandadır. Ekip üyelerinin birbirlerini anlamaları, farklı bakış açılarını değerlendirmeleri ve birlikte en iyi çözümleri bulmaları teşvik edilir.

6. Çatışmayı İyi Yönetin. Farklı fikirlerin ve bakış açılarının çatışmaya neden olabileceği durumlarda, bu çatışmaların yapıcı bir şekilde yönetilmesi ve çözüme kavuşturulması önemlidir. Agile ekiplerde açık iletişim ve sağlam ilişkiler, bu tür çatışmaların üstesinden gelmeyi kolaylaştırır.