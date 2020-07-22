Ahmet Şimşek Koleji | Asıl olan öğrencinin sağlığı ve mutluluğu

Ahmet Şimşek Koleji: Asıl olan öğrencinin sağlığı ve mutluluğudur!

'Kolej okumak her gencin hakkıdır' düsturuyla 1986'dan beri Kartal'da hizmet veren Ahmet Şimşek Koleji yeni eğitim yılına da yine iddialı hazırlanıyor.

İstanbul’un Kartal ilçesinin merkezinde binlerce başarılı öğrenci yetiştiren Ahmet Şimşek Koleji 33 yıldır kâr amacı gütmeden eğitim veriyor.

Vatanına milletine faydalı binlerce genç yetiştirdik

Hayatını eğitime adamış kurucu Ahmet Şimşek 'Kolej okumak her gencin hakkıdır' diyerek Atatürk İlke ve İnkilaplarına, vatanına, milletine bağlı on binlerce genç yetiştirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek yeni öğretim yılına da iddialı hazırlandıklarını söyledi.

Pandemi'den dolayı bu sene sağlık ve güvenliğin her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Ahmet Şimşek, " 50 metrekarelik tavanı yüksek sınıflarımızı Bilim Kurulu'nun belirlediği ölçülerde hazırladık. Pandemi sebebiyle bir önceki senelere göre daha az öğrenci kabul edip sınıflarımız 10 kişilik olarak düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Düşük fiyat politikası ile üstün kaliteli eğitim!

Asıl konunun öğrenci mutluluğu ve sağlığı olduğunu vurgulayan Ahmet Şimşek, “Ailelerin kafası karışık. Sağlığın yanında ücretler de velilerimizi düşündürüyor. Ancak hiç düşünmesinler eğitim kalitemizden ödün vermeden önceliğimiz öğrencilerimizin sağlığı olacak bu sene. A sınıfı bir kolej olmamıza rağmen, fiyatlarımız D sınıfı kolejlerden daha düşüktür. Dengimiz olan eğitim kurumları 30 -70 bin TL arasında değişen ücretler alırken, biz ailelerin zorlanmaması için devlete ödenen zorunlu kamu giderlerini karşılayacak şekilde mütevazı aylık taksitler uyguluyoruz. Üstelik taksitlerin çoğu kayıt yılını takip eden yılda da ödenebilmektedir.” dedi.

Yabancı dil eğitiminde çok iddialıyız

Kolejin açıldığı ilk günden itibaren yabancı dile çok önem verdiklerini ve ABD'de uygulanan Görsel Projeksiyon Yöntemiyle çok başarılı olduklarını vurgulayan Şimşek, “Öğrencilerimiz yabancı dil dersini sinema salonunda film seyreder gibi canlı, yaşayarak, hep bir arada izliyorlar ve eğlenerek öğreniyorlar. Bu derslere veliler de davet ediliyor, onlar da çocuklarının İngilizce derslerindeki başarılarına şahit oluyorlar. Biz sadece İngilizceyi değil, Almancayı da çok iyi öğretiyoruz” dedi.