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Ahmet Şimşek Koleji'nde sağlık ve güvenlik ön planda

Türkiye genelinde yeni eğitim dönemine hazırlıklar devam ederken Ahmet Şimşek Koleji eğitim kalitesi yanında sağlık anlayışı ile de öne çıkıyor.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:10
Ahmet Şimşek Koleji'nde sağlık ve güvenlik ön planda

Ahmet Şimşek Koleji'nde sağlık ve güvenlik ön planda

Kartal'da öncü eğitim anlayışıyla vatanına ve Atatürk ilkelerine bağlı binlerce öğrenci yetiştiren Ahmet Şimşek Koleji yeni öğretim yılına hummalı bir şekilde hazırlanıyor.

Eğitim kalitesi kadar sağlığın ve uygun fiyat seçeneklerinin de önem kazanacağı 2020-2021 eğitim - öğretim yılında Ahmet Şimşek Koleji,  35 yıllık tecrübesiyle İstanbul'un Anadolu yakasında çocuğunu bu sene ilk kez koleje vermeyi düşünen veliler arasında ön plana çıkıyor.

Ahmet Şimşek Koleji'nde bu sene sağlık ve güvenlik ön planda!

Asıl olan öğrencilerimizin mutluluğu ve sağlığı diyen  Genel  Koordinatör Serhat Efe Demir yaptığı açıklamada, "Atatürkçü, çağdaş, günün gerektirdiği tüm sağlık ve teknolojik koşullara göre karşılayabilen sadece öğretimi değil, eğitimi de ön planda tutabilen bir okuluz. Bu sene farklı bir yıl olması hasebiyle çok daha yoğun ve dikkatli hazırlanıyoruz. Özellikle velilerimiz için bu sene eğitim kadar çocuklarının sağlığı ve güvenliği de çok önem arz ediyor. 50 metrekarelik tavanı yüksek sınıflarımızda Pandemi  sebebiyle bir önceki senelere göre daha az öğrenci kabul edip sınıflarımız 10 kişilik olarak düzenleyeceğiz. Velilerimiz hiç merak etmesinler öğrencilerimizin sağlığı ve mutluluğu en önemli önceliğimiz" dedi. 

Öğrencilerin  Ahmet Şimşek Koleji'nin tercih etmesi için bir çok sebep var

Geliştirdikleri  Vakıf sistemiyle kar gütmeyen kolej olarak kendilerini tanımlayan Demir,  peşinatsız ve  ödeme kolaylığı ile diğer kolejlerden farklı olduklarını özellikle vurguluyor:

"Biz öğrencilerimizi ve velilerini ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Yetenekli ve başarılı öğrencilerimizi yetiştirmekle kalmıyor, çocuklarını kolejde okutmak isteyen ancak yüksek maliyetler nedeniyle kayıt yaptıramayan velilerimize de destek oluyoruz. Bu nedenle kaliteden ödün vermeden A sınıfı bir kolej olmamıza rağmen D sınıfı bir kolejden daha düşük fiyatla öğrenci alıyoruz. Ayrıca kolejimizde kayıt parası yok, peşinat almıyoruz. Ayrıca yemek ücreti yok, ayrıca kitap parası yok, ayrıca kıyafet parası yok. Etkinliklere de ücret almıyoruz. Hepsi eğitim ücreti içinde yer alıyor"

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