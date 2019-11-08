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Aksaray'da skandala imza atan müdür açığa alındı

Otizmli çocuklara yönelik ayrımcılığın mimarı olarak görülen Aksaray Mehmetçik İlkokulu Müdürü Kuddusi Kurt, bakanlık tarafından açığa alındı.

Aksaray'da skandala imza atan müdür açığa alındı

Otizmli çocuklara yönelik ayrımcılığın mimarı olarak görülen Aksaray Mehmetçik İlkokulu Müdürü Kuddusi Kurt, bakanlık tarafından açığa alındı.

08 Kasım 2019 Cuma 11:59
Aksaray'da skandala imza atan müdür açığa alındı

Aksaray'da skandala imza atan müdür açığa alındı


Türkiye'yi ayağa kaldıra utanç verici uygulamanın mimarı okul müdürü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açığa alındı. 42 özel öğrencisini, öğrenci velilerine yuhalatacak kadar okulda ayrımcılığı körükleyen, otizmli öğrenci ailelerini çocuklarını okuldan aldırmak için baskı yaptığı iddia edilen Kuddusi Kurt hakkında idari soruşturma devam ediyor


Aksaray'da otizmli çocukların diğer veliler tarafından yuhalandığı Mehmetçik İlkokulu'nun Müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı. Öte yandan özel eğitim öğrencileri, bu sabah da okula gelerek, derslerine girdi. Milli Eğitim Bakanlığı, konunun incelenmesi için müfettiş görevlendirirken, TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti Araştırma Komisyonu'nun da pazartesi günü okulda inceleme yapacağı belirtildi.


Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda 42 özel eğitim öğrencisinin, diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhalanıp, okulda istenmediği iddia edilmişti.

Çirkin olayın ardından okul müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin çalışmaları ise sürüyor. İnceleme başlatan Aksaray Valiliği de, özel eğitimli öğrencilerin 5 yıldır okullarında öğrenim gördüklerini ve görmeye devam edeceklerini açıkladı. Olası bir olayın çıkmasına karşın okulda polis görevlendirildi.

İki gündür yaşanan gerginliğin ardından özel eğitimli öğrenciler de diğer öğrenciler gibi bugün okullarına devam etti. Okulda yaşanan tatsızlıktan üzüntü duyduğunu belirten öğrenci velisi Yasemin Kal, ''Okulumuz kaç yıllık okul. Bir olay yaşanmadı. Bu olay yaşanınca veliler de tepki gösterdi. Otizmlilerin itilip, kakılması gibi bir durum yok. Niye yapalım biz de anneyiz" dedi.

'OKUL HEPİMİZE YETER'

Özel eğitimli öğrenci velilerinin kendi çocuklarını istemediklerini öne süren Kal, ''Çocukları istemiyorlar. Sınıf bizim olsun, sizin maddi durumunuz iyi, siz çocuklarınızı başka bir yere servis edin diyorlar. O gün de arkadaşlarla geldik, valiyi bekledik. Otizmli öğrenciler daha önce arka kapıdan girmiyorlardı. Önceden hep buradan girerlerdi. Okulun bahçesinde oynuyorlardı. Sorun yoktu. Okul hepimize yeter. Niye biz iteleyelim, kakalım. Onlar da çocuk, aile. Benim otizmli çocuğum yok ama üzülüyorum. Böyle olmasını istemiyorum. Onların da bizim de gönlümüz olsun. Kimse üzülmesin.''

Otizmli öğrenci annesi Dilber Bolakar, ''Veliler istemiyor, şikayet var. Biz de buradan gitmek istemiyoruz. İnşallah da gitmeyiz'' dedi.

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