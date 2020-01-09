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AKUT Doğada Yaşam Sömestir Kış Kayak Kampı kayıtları başladı

Yarı Yıl Tatilinde Çocuklara Özgüven Katacak Hediye AKUT Doğada Yaşam Sömestir Kış Kayak Kampı

09 Ocak 2020 Perşembe 10:20
AKUT Doğada Yaşam Sömestir Kış Kayak Kampı kayıtları başladı

AKUT Doğada Yaşam Sömestir Kış Kayak Kampı kayıtları devam ediyor. Yarı yıl tatilinde hem çocuğunuzun keyif alacağı hem de kişisel gelişimine ve özgüvenine katkı sağlayacak bir aktivite hediye edebilirsiniz. 19-24 Ocak ve 26-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Kars Sarıkamış kayak merkezinde düzenlenecek kampa 8-12 ve 13-17 yaş grupları arasındaki çocuklar katılabiliyor.

Uzman eğitmen kadrosuyla çocukların doğada vakit geçirmesine olanak sağlayan; Anne-Çocuk, Baba Çocuk, Yaz Kampı gibi birçok kamp düzenleyen AKUT, bu sene 5’incisi gerçekleştirilen Doğada Yaşam Sömestir Kış Kayak Kampı için doğa tutkunu çocukları bekliyor.

2020 Doğada Yaşam Sömestir Kış Kayak Kampı, 19-24 Ocak ve 26-31 Ocak 2020 tarihleri arasında ilk defa Kars’ta gerçekleştiriyor. AKUT, kış kayak kampında; doğada yön bulma, gece yürüyüşü, kış koşullarında hayatta kalma, iglo ve kar mağarası yapma, kayak ve snowboard gibi eğitim ve aktivitelerle çocuklara doğada yaşamı öğretmeyi ve sevdirmeyi hedefliyor. Yaş aralıklarına göre aynı anda iki farklı grupta düzenlenecek kampta doğada özgürce vakit geçiren çocuklar 5 yıldızlı Kayı Resort Otelde kalıyor.

AKUT Doğada Yaşam Kampları, doğayla iç içe yaşamın verdiği farkındalık ile doğaya saygılı nesillerin yetişmesine katkı sağlıyor. Doğa aktiviteleri çocukların öğrenme, odaklanma, özgüven, ekip çalışması, kaybetmeyi kabullenme, sabretme gibi önemli beceri ve değerleri kazanmalarına yardımcı oluyor. AKUT Doğada Yaşam ekibi; çocukların kendilerini tanımalarına, zorluklara karşı dirençli olmalarına ve gelişimlerine katkı sağlayacak doğa aktivitelerinin önemine dikkat çekiyor. Çocukların problem çözme, karar verme, planlama, duruma uygun biçimde hareket edebilme becerileri doğa ile baş başa kaldıklarında daha etkili bir gelişim gösteriyor. Çocukları ekran başından uzaklaştırmak, onları harekete geçirmek ve teşvik etmek için doğa en güzel çözüm.

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