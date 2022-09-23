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Anadolu Vakfı Burs Başvurusu İçin Son Gün 30 Eylül

Anadolu Vakfı 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı kapsamında burs desteği almak isteyen üniversite öğrencileri, 30 Eylül 2022 tarihine kadar www.anadoluvakfi.org.tr adresinden başvuruda bulunabilecek.

23 Eylül 2022 Cuma 14:44
Anadolu Vakfı Burs Başvurusu İçin Son Gün 30 Eylül

Anadolu Vakfı Burs Başvurusu İçin Son Gün 30 Eylül 

Anadolu Vakfı’nın gençlere 40 yılı aşkın süredir eğitim desteği verdiği burs programına başvuru için son gün 30 Eylül. Anadolu Vakfı 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı kapsamında burs desteği almak isteyen üniversite öğrencileri, 30 Eylül 2022 tarihine kadar www.anadoluvakfi.org.tr adresinden başvuruda bulunabilecek.

Kurulduğu 1979 yılından bu yana sürdürdüğü burs programı ile eğitime desteğini aralıksız sürdüren Anadolu Vakfı’nın 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı’na başvuru süreci 30 Eylül 2022 tarihinde sona eriyor. Bugüne kadar 30.000’den fazla öğrenciye burs yoluyla eğitim desteğinde bulunan Anadolu Vakfı’nın karşılıksız eğitim desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, www.anadoluvakfi.org.tr adresinden online olarak başvuruda bulunabilecek. 

“Gençlere yatırımı çok kıymetli buluyoruz” 

Anadolu Vakfı Burs Programı sadece maddi destekle sınırlı değil. Bursiyer gençlerin kişisel gelişimlerine Anadolu Vakfı Akademi ile destek verdiklerini belirten Anadolu Vakfı Genel Müdürü Nedret Aydemir, “Biz bursiyerlerimize katkımızı, maddi destek ile sınırlı görmüyoruz. Anadolu’nun pek çok yerinde dezavantajlı koşullarda yetişen gençlerin tek ihtiyacının maddi destek olmadığını biliyoruz. Anadolu Vakfı olarak topluma fayda sağlamaya, insanların yaşam kalitesini artırmaya, gençlerimizin yoluna ışık tutmaya ve hedef odaklı yatırım çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Eğitim ve Gelişim programlarına dikkat çeken Nedret Aydemir, “Onların hayata hazırlanmaları için pek çok farklı konuda bilgiye, öğrenmeye, rehberliğe ihtiyaçları var. Gençlerin hayatının en verimli, bir o kadar da naif dönemlerinde geleceğe rehberlerle hazırlanmalarını oldukça değerli görüyoruz. Bu alandaki yatırımın çok kıymetli olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Eğitim ve gelişim olanakları sunuluyor   

Anadolu Vakfı’nın eğitime desteğini farklılaştıran en önemli programlardan biri olan Anadolu Vakfı Akademi’de gençlere eğitim ve gelişim programları ile destek veriliyor. Bursiyer öğrenciler paha biçilmez değerde eğitim, bilgi, beceri ve rehberlik edinme şansına da sahip oluyor. Nedret Aydemir konuyla ilgili şöyle konuştu: “Kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler, seminerler ile gençlerimizin her anlamda hayata donanımlı hazırlanmasına yardımcı oluyoruz. Anadolu Vakfı bursiyerlerine aynı zamanda “Mentorluk” ve “Koçluk” programları ile yaşamdaki amaçlarını, vizyonlarını ve adımlarını netleştirme konusunda destek veriyoruz. Başta Anadolu Grubu yöneticileri olmak üzere yüzlerce yönetici, gençlerimize yaşamlarına yön verme konusunda destek oluyor.”

Mezun olduktan sonra da destekliyor 

Bursiyerlerini mezun olduktan sonra da desteklemeye devam ettiklerini belirten Nedret Aydemir, “Anadolu Vakfı olarak bursiyerlerimizin kariyer gelişimlerine öğrencilikleri sırasında ve mezun olduktan sonra da dokunmaya ve onları izlemeye özen gösteriyoruz. Anadolu Grubu şirketlerindeki staj programlarına katılım fırsatları, istihdam olanakları, mezun olduktan sonraki koçluk programları, Anadolu Vakfı burs programını farklılaştıran ve gelişim programlarımızı destekleyen unsurlardan. Bunlara çeşitli etkinlik ve gönüllülük programları da eklenince bursiyerlerimizin hayata daha donanımlı başlama şansları oldukça artıyor” ifadelerini kullandı.

ANADOLU VAKFI HAKKINDA

Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından 1979 yılında, Anadolu topraklarından kazandıklarını yine bu toprakların insanları ile paylaşmak ve onlara hep daha iyisini sunabilmek arzusu ile kurulan Anadolu Vakfı, 40 yılı aşkın süredir toplumun sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlamak için eğitim ve sağlık alanlarında hizmet veriyor. 

Anadolu Vakfı, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak üzere, Türkiye’de 30 binin üzerinde öğrenciye burs imkanı sağladı. Vakıf, aynı zamanda bursiyerlerinin bireysel gelişimlerini ve yetkinlik kazanımlarını destekleyecek çalışmalar yapıyor.

Anadolu Vakfı, Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Projesi ile de 55 binden fazla ihtiyaç sahibi hastaya 700 binden fazla bedelsiz sağlık hizmeti sunuyor. 

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