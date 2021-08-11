Anadolu Vakfı, Burs Programı başvuruları 1 Eylül'de başlıyor



Gençlere 40 yılı aşkın süredir eğitim desteği veren Anadolu Vakfı’nın burs başvuruları başlıyor. Anadolu Vakfı 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı kapsamında burs desteği almak isteyen üniversite öğrencileri, 1 - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında www.anadoluvakfi.org.tr adresinden başvuruda bulunabilecek.

“Gençlerin kişisel gelişimlerine sağladığımız katkı da bizler için büyük önem taşıyor”

Kurulduğu 1979 yılından bu yana sürdürdüğü burs programı ile eğitime desteğini aralıksız sürdüren Anadolu Vakfı’nın 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı’na başvuru süreci başlıyor. Bugüne kadar 30.000’den fazla öğrenciye burs yoluyla eğitim desteğinde bulunan Anadolu Vakfı’nın karşılıksız eğitim desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, 1 - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında www.anadoluvakfi.org.tr adresinden online olarak başvuruda bulunabilecek.

Burs programıyla akademik ve sosyal yönden başarılı gençleri desteklediklerini dile getiren Anadolu Vakfı Genel Müdürü Nedret Aydemir, “Burs programımızda, gençlerin eğitimlerini tamamlayabilmeleri için maddi destek vermenin yanı sıra onların kişisel gelişimlerine sağladığımız katkı da bizler için büyük önem taşıyor. Gençlerin hayallerinin farkına varmalarına, hayatlarını daha kontrollü şekilde kurgulamalarına, ülkemiz ve insanlık için daha etkin, çağdaş bireyler olmalarına olanak sağlamayı hedefliyoruz” dedi.