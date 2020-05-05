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Anadolu Vakfı Mentorluk Programı Online Eğitimlerle 8. Dönemine Başladı

Anadolu Vakfı’nın Mentorluk Programı 8. dönemine girdi. Mentorların, düzenlenen eğitim programları ve panellerle menteelerin kişisel gelişimine katkıda bulunduğu program, COVID-19 nedeniyle içinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde online olarak yürütülüyor.

05 Mayıs 2020 Salı 07:50
Anadolu Vakfı Mentorluk Programı Online Eğitimlerle 8. Dönemine Başladı

Anadolu Vakfı Mentorluk Programı Online Eğitimlerle 8. Dönemine Başladı

Anadolu Vakfı tarafından 2013 yılında, bursiyerlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak hedefiyle hayata geçirilen Mentorluk Programı’nın 8. dönemi başladı.

Topluma; evrensel değerleri dikkate alan, sağduyulu, inisiyatif alabilen, gelişime açık tarafları ile yüzleşip kişisel gelişimini önemseyen ve potansiyelini açığa çıkarabilen gençler kazandırmayı amaçlayan program kapsamındaki eğitimler COVID-19 pandemisine karşı alınan önlemler doğrultusunda online olarak veriliyor. 8. dönemde bursiyerler için çevresel koşulları, değişimi, kişileri ve olayları doğru okumaları; doğru yolu bulmaları ve doğru aksiyon planları belirleyebilmelerine yönelik eğitimler organize edilecek.

Hem Anadolu Grubu ailesi üyelerinin hem de Grup dışından destek veren gönüllülerin çabaları sayesinde bu zorlu dönemde de gençlere destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Anadolu Grubu ve Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, “Mentorluk Programı’nın etkisi katlanarak büyüyor. Birlik ve beraberliğin, birbirine destek olmanın büyük önem taşıdığı bu dönemde programımız daha da anlam kazandı. Yenilikçi, yaratıcı, cesur, tutkulu ve kendiyle barışık gençler yetiştirerek hem kendi geleceklerini, hem de bizlerin geleceğini en güzel biçimde şekillendirmelerine destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Farklı bölgelerdeki öğrencilerin uzaklarda olsalar da yanlarında olabilmenin bu dönemde çok değerli olduğunu belirten Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven; “Bu olağanüstü dönemde, tüm zor şartlara rağmen bir arada olabilmek, hayatlara dokunabilmek eskisinden de önemli bir ihtiyaç halini aldı. Bursiyerlerimizi yalnız bırakmıyoruz. COVID-19 pandemisi nedeniyle oluşan koşullara hızlı bir şekilde uyum göstermelerini desteklemek için onlara online mentorluk vermeyi sürdürüyoruz” dedi.

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