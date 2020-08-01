AR-GE’de Üsküdar Üniversitesi Farkı

Üsküdar Üniversitesi, yumuşak güç olarak nitelendirdiği AR-GE alanındaki başarılı çalışmaları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından her yıl yayınlanan ‘Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Raporu’nda yer aldı. Raporda Üsküdar Üniversitesi, “Öz Kaynaklı Araştırma Proje Bütçelerine Göre” yapılan sıralamada AR-GE’ye ayırdığı 11 milyon 521 bin 342 TL’lik bütçesi ile ilk 5 üniversite arasında yer alarak “gerçek bir bilim yuvası” olduğunu belgelemiş oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından her yıl yayınlanan “Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Raporu”nun 2020 yılı verilerini kapsayan raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

Üsküdar Üniversitesi ilk 5’te yer aldı

Üsküdar Üniversitesi, YÖK’ün yayınladığı raporda “Öz Kaynaklı Araştırma Proje Bütçelerine Göre” yapılan sıralamada AR-GE’ye ayırdığı 11 milyon 521 bin 342 TL’lik bütçesi ile 77 vakıf üniversitesi arasında ilk 5’e yer girmeyi başardı. 21 bini aşkın öğrencisi ile raporda vakıf üniversiteleri arasında en çok öğrenciye sahip ilk 10 üniversite arasında yer alan Üsküdar Üniversitesi, araştırma - geliştirme faaliyetlerine verdiği önemle dikkat çekti ve ayrılan bütçenin tamamını AR-GE için kullanarak ülkemizin bilimsel gelişimine önemli bir katma değer sağladığını ortaya koydu.

Yabancı öğrencilerin de gözdesi Üsküdar

Raporda en çok yabancı öğrencisi bulunan vakıf üniversitelerine ilişkin sıralamaya da yer verildi. Üsküdar Üniversitesi, rapor verilerine göre toplam öğrenci sayısının yüzde 7.1’ini oluşturan bin 512 yabancı öğrencisiyle 77 vakıf üniversitesi arasında 6’ncı sırada yer aldı.

Yatay Geçiş ile Üsküdar’ı tercih ediyorlar

Rapordaki bir başka veride de farklı üniversitelerde eğitim görürken Üsküdar Üniversitesi’ne yatay geçişle gelen öğrencilerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Sıralamada 6’ıncı olan Üsküdar Üniversitesi’ne 2019-2020 Akademik Yılında 654 öğrenci farklı üniversitelerden yatay geçiş yaptı.

Üsküdar TIP, ilk yılında ilk 10’da!

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi de 2019-2020 Akademik Yılında ilk öğrencilerini almasına rağmen, 2019 YKS’de başarılı öğrencilerin tercihi oldu. Raporun, “YKS başarılarına göre tıp fakültesi bulunan vakıf üniversiteleri” sıralamasında ilk 10’a giren üniversite, Tıp’ta 50.000 barajı olmasına rağmen 2019 YKS başarı sırasında en son 23 bin 945’inci sıradan öğrenci almıştı.

Prof. Dr. Tarhan: “Ne kadar AR-GE, o kadar icat”

Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Nobel adayı bilim insanları yetiştirme hedeflerinin bir kez daha tescillendiğini belirterek, “Üniversite olarak kurulduğumuz günden bu yana AR-GE’ye ne kadar önem verdiğimiz ortada. Çünkü ne kadar AR-GE, o kadar icat demek. Her platformda dile getirdiğimiz proje vurgusunun lafta kalmadığı YÖK’ün 2020 raporuyla anlaşılmış oldu. Bugün AR-GE’de geldiğimiz nokta,“proje kültürü” ve “girişimcilik” dersini zorunlu tutmamızın da bir sonucudur” diye konuştu.