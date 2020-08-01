Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

AR-GE’de Üsküdar Üniversitesi Farkı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından her yıl yayınlanan “Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Raporu”nun 2020 yılı verilerini kapsayan raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

01 Ağustos 2020 Cumartesi 09:40
AR-GE’de Üsküdar Üniversitesi Farkı

AR-GE’de Üsküdar Üniversitesi Farkı

Üsküdar Üniversitesi, yumuşak güç olarak nitelendirdiği AR-GE alanındaki başarılı çalışmaları ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından her yıl yayınlanan ‘Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Raporu’nda yer aldı. Raporda Üsküdar Üniversitesi, “Öz Kaynaklı Araştırma Proje Bütçelerine Göre” yapılan sıralamada AR-GE’ye ayırdığı 11 milyon 521 bin 342 TL’lik bütçesi ile ilk 5 üniversite arasında yer alarak “gerçek bir bilim yuvası” olduğunu belgelemiş oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından her yıl yayınlanan “Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Raporu”nun 2020 yılı verilerini kapsayan raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

Üsküdar Üniversitesi ilk 5’te yer aldı

Üsküdar Üniversitesi, YÖK’ün yayınladığı raporda “Öz Kaynaklı Araştırma Proje Bütçelerine Göre” yapılan sıralamada AR-GE’ye ayırdığı 11 milyon 521 bin 342 TL’lik bütçesi ile 77 vakıf üniversitesi arasında ilk 5’e yer girmeyi başardı. 21 bini aşkın öğrencisi ile raporda vakıf üniversiteleri arasında en çok öğrenciye sahip ilk 10 üniversite arasında yer alan Üsküdar Üniversitesi, araştırma - geliştirme faaliyetlerine verdiği önemle dikkat çekti ve ayrılan bütçenin tamamını AR-GE için kullanarak ülkemizin bilimsel gelişimine önemli bir katma değer sağladığını ortaya koydu.

Yabancı öğrencilerin de gözdesi Üsküdar

Raporda en çok yabancı öğrencisi bulunan vakıf üniversitelerine ilişkin sıralamaya da yer verildi. Üsküdar Üniversitesi, rapor verilerine göre toplam öğrenci sayısının yüzde 7.1’ini oluşturan bin 512 yabancı öğrencisiyle 77 vakıf üniversitesi arasında 6’ncı sırada yer aldı.

Yatay Geçiş ile Üsküdar’ı tercih ediyorlar

Rapordaki bir başka veride de farklı üniversitelerde eğitim görürken Üsküdar Üniversitesi’ne yatay geçişle gelen öğrencilerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Sıralamada 6’ıncı olan Üsküdar Üniversitesi’ne 2019-2020 Akademik Yılında 654 öğrenci farklı üniversitelerden yatay geçiş yaptı.

Üsküdar TIP, ilk yılında ilk 10’da!

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi de 2019-2020 Akademik Yılında ilk öğrencilerini almasına rağmen, 2019 YKS’de başarılı öğrencilerin tercihi oldu. Raporun, “YKS başarılarına göre tıp fakültesi bulunan vakıf üniversiteleri” sıralamasında ilk 10’a giren üniversite, Tıp’ta 50.000 barajı olmasına rağmen 2019 YKS başarı sırasında en son 23 bin 945’inci sıradan öğrenci almıştı.

Prof. Dr. Tarhan: “Ne kadar AR-GE, o kadar icat”

Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Nobel adayı bilim insanları yetiştirme hedeflerinin bir kez daha tescillendiğini belirterek, “Üniversite olarak kurulduğumuz günden bu yana AR-GE’ye ne kadar önem verdiğimiz ortada. Çünkü ne kadar AR-GE, o kadar icat demek. Her platformda dile getirdiğimiz proje vurgusunun lafta kalmadığı YÖK’ün 2020 raporuyla anlaşılmış oldu. Bugün AR-GE’de geldiğimiz nokta,“proje kültürü” ve “girişimcilik” dersini zorunlu tutmamızın da bir sonucudur” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Parlak kariyerin altın anahtarı | Yetkinlikler 
Parlak kariyerin altın anahtarı | Yetkinlikler 
TÜMA’da İstanbul Bilgi Üniversitesi ilk 10’da
TÜMA’da İstanbul Bilgi Üniversitesi ilk 10’da
Ahmet Şimşek Koleji'nde sağlık ve güvenlik ön planda
Ahmet Şimşek Koleji'nde sağlık ve güvenlik ön planda
Halkla İlişkiler Buluşmaları ilk Kitabı Çıktı
Halkla İlişkiler Buluşmaları ilk Kitabı Çıktı
Tıpta uzaktan eğitim sürdürülebilir mi?  | Uzmanlar bunu tartışıyor
Tıpta uzaktan eğitim sürdürülebilir mi?  | Uzmanlar bunu tartışıyor
Sınav bitti, sıra tercihte | Doğru üniversite tercihinin ipuçları
Sınav bitti, sıra tercihte | Doğru üniversite tercihinin ipuçları
İBB'den YKS'ye giren gençlere tercih danışmanlığı
İBB'den YKS'ye giren gençlere tercih danışmanlığı
Tercih döneminde kontenjan ve burs oranlarındaki değişime dikkat
Tercih döneminde kontenjan ve burs oranlarındaki değişime dikkat
İlk Fırsat programına başvurulan 7 Ağustos'a kadar sürecek
İlk Fırsat programına başvurulan 7 Ağustos'a kadar sürecek
Türkiye'nin ilk Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü İTÜ'de açılıyor
Türkiye'nin ilk Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü İTÜ'de açılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim