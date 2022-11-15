

Atama bekleyen öğretmen çiçek verirken bakan kulağını kaşıdı



Bin bir umutla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Hatay ziyareti sırasında yaşadığı sıkıntıları anlatmak için elinde bir buket çiçekle bekleyen atama bekleyen genç öğretmen adayı karşılaştığı tavır karşısında şoke oldu.



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer‘in, atanamayan bir öğretmenin kendisine dert anlattığı sırada yaptığı hareket tepki çekti. Özer, öğretmenin kendisine uzattığı çiçeği de almadı.



Atanamayan öğretmenler zor koşullarda tamamladıkları eğitimlerinin sonucunda öğrencileriyle buluşmayı hayal ederken, geçimlerini sağlamak için başka işlere yönelmek zorunda kalıyor. Talepleri ise karşılıksız kalıyor.

ÇİÇEĞİ KABUL ETMEDİ

Daha önce “Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyorlar” sözleriyle tepki çeken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir skandala daha imza attı.

Bakan Özer'in bir dizi ziyaret ve temel atma töreni için gittiği Hatay'da kendisiyle konuşan ve atama istediklerini belirten kadına verdiği tepki dikkat çekti.

Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen talebini bir buket çiçekle ileten genç öğretmenin uzattığı çiçeği kabul etmeyen Bakan Özer'in hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Öğretmenin Bakan Özer’e vermek istediği çiçeği ise Özer değil, yanında bulunanlardan birisi aldı.