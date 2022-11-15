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Atama bekleyen öğretmen çiçek verirken bakan kulağını kaşıdı

Milli Eğitim Bakanı Özer'in Hatay ziyareti sırasında kendisine çiçek vermek isteyen atama bekleyen öğretmen adayı genç kıza yönelik tavrı sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

15 Kasım 2022 Salı 17:17
Atama bekleyen öğretmen çiçek verirken bakan kulağını kaşıdı


Atama bekleyen öğretmen çiçek verirken bakan kulağını kaşıdı


Bin bir umutla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Hatay ziyareti sırasında yaşadığı sıkıntıları anlatmak için elinde bir buket çiçekle bekleyen atama bekleyen genç öğretmen adayı karşılaştığı tavır karşısında şoke oldu.


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer‘in, atanamayan bir öğretmenin kendisine dert anlattığı sırada yaptığı hareket tepki çekti. Özer, öğretmenin kendisine uzattığı çiçeği de almadı.


Atanamayan öğretmenler zor koşullarda tamamladıkları eğitimlerinin sonucunda öğrencileriyle buluşmayı hayal ederken, geçimlerini sağlamak için başka işlere yönelmek zorunda kalıyor. Talepleri ise karşılıksız kalıyor.


Daha önce “Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyorlar” sözleriyle tepki çeken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir skandala daha imza attı.

ÇİÇEĞİ KABUL ETMEDİ

Bakan Özer'in bir dizi ziyaret ve temel atma töreni için gittiği Hatay'da kendisiyle konuşan ve atama istediklerini belirten kadına verdiği tepki dikkat çekti. 

Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen talebini bir buket çiçekle ileten genç öğretmenin uzattığı çiçeği kabul etmeyen Bakan Özer'in hareketi sosyal medyada gündem oldu.

Öğretmenin Bakan Özer’e vermek istediği çiçeği ise Özer değil, yanında bulunanlardan birisi aldı.

Anahtar Kelimeler:
Atama BekleyenAtama
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