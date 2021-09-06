Avrasya Federasyonu'ndan göçmen öğrenciler için yardım çağrısı

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Cengiz, okulların açılması ile birlikte ülkemize sığınan göçmen öğrencilerin kırtasiye desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, hayırsever kişi ve kurumları çalışkan sığınmacı öğrencilerimize kırtasiye yardımında bulunma çağrısı yaptı.

Afganistan’dan ve Doğu Türkistan’dan ülkemize gelen göçmen çocuklara ücretsiz matematik, İngilizce ve bilgisayar eğitimleri vermeye başlayan Avrasya Federasyonu, Türkistan Elleri Derneği, Afganistan Türkmenleri Derneği, Afganistan Türkleri Uluslararası Sosyal Yrd. Derneği Afgan-Türk Dostluk Konseyi ve Doğu Türkistan Dayanışma Derneği ile birlikte Zeytinburnu bölgesindeki okullarda okuyacak sığınmacı öğrencilere hayırsever kişi ve kurumlardan alınacak desteklerle aşağıdaki malzemelerin dağıtılacağı bildirildi. (03/05.09.2021)

40 yaprak çizgili güzel yazı defteri

40 yaprak kareli matematik defteri

40 yaprak küçük boy resim defteri

60 yaprak çizgili normal defter

Kurşun Kalem, Kırmızı Kurşun Kalem

Çöp hazneli Kalemtıraş

Yumuşak Silgi

Prit Yapıştırıcı

12’li Kuru Boya

12’li Pastel Boya

12’li Sulu Boya



12’li Keçeli BoyaKut uçlu MakasDörtlü veya altılı Oyun HamuruBeslenme ÖrtüsüAtaç, Abaküs, Fasulye ve Sayı ÇubuklarıDezenfektan ya da kolonya ve Islak Kuru MendilSulukKalemlikTablet



Not : Hayırsever kişi ve kurumların bağışlayacağı kırtasiye/okul malzemeleri Özbek, Türkmen ve Uygur sığınmacı öğrencilere dağıtılacaktır. Tablet hariç ihtiyaç bedeli 250 TL’dir. Kurumların, arzu ederlerse malzemeleri kendilerinin dağıtmalarına yardımcı olunacaktır.



Yardımlar için 0533.715 1590 - 0531.887 1919

E-Posta : ismailcengiz999@gmail.com

