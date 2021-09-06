Avrasya Federasyonu'ndan göçmen öğrenciler için yardım çağrısı
Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Cengiz, okulların açılması ile birlikte ülkemize sığınan göçmen öğrencilerin kırtasiye desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, hayırsever kişi ve kurumları çalışkan sığınmacı öğrencilerimize kırtasiye yardımında bulunma çağrısı yaptı.
Afganistan’dan ve Doğu Türkistan’dan ülkemize gelen göçmen çocuklara ücretsiz matematik, İngilizce ve bilgisayar eğitimleri vermeye başlayan Avrasya Federasyonu, Türkistan Elleri Derneği, Afganistan Türkmenleri Derneği, Afganistan Türkleri Uluslararası Sosyal Yrd. Derneği Afgan-Türk Dostluk Konseyi ve Doğu Türkistan Dayanışma Derneği ile birlikte Zeytinburnu bölgesindeki okullarda okuyacak sığınmacı öğrencilere hayırsever kişi ve kurumlardan alınacak desteklerle aşağıdaki malzemelerin dağıtılacağı bildirildi. (03/05.09.2021)
40 yaprak çizgili güzel yazı defteri
40 yaprak kareli matematik defteri
40 yaprak küçük boy resim defteri
60 yaprak çizgili normal defter
Kurşun Kalem, Kırmızı Kurşun Kalem
Çöp hazneli Kalemtıraş
Yumuşak Silgi
Prit Yapıştırıcı
12’li Kuru Boya
12’li Pastel Boya
12’li Sulu Boya
Kut uçlu Makas
Dörtlü veya altılı Oyun Hamuru
Beslenme Örtüsü
Ataç, Abaküs, Fasulye ve Sayı Çubukları
Dezenfektan ya da kolonya ve Islak Kuru Mendil
Suluk
Kalemlik
Tablet
Not : Hayırsever kişi ve kurumların bağışlayacağı kırtasiye/okul malzemeleri Özbek, Türkmen ve Uygur sığınmacı öğrencilere dağıtılacaktır. Tablet hariç ihtiyaç bedeli 250 TL’dir. Kurumların, arzu ederlerse malzemeleri kendilerinin dağıtmalarına yardımcı olunacaktır.
Yardımlar için 0533.715 1590 - 0531.887 1919
E-Posta : ismailcengiz999@gmail.com