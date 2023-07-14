Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 31°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ayrıştırma ilk okul sıralarına kadar geldi

AB uyum yasaları uğruna Türk halkını etnik ayrımcılığa tabi tutarak siyasete başlayan AKP, zaman içinde tarikatlara, cemaatlere, siyasi parti ayrımcılığına kadar çıtayı yükseltti. Şimdi de çocukları kız-erkek diye ayırmaya başladı.

14 Temmuz 2023 Cuma 14:45
Ayrıştırma ilk okul sıralarına kadar geldi

Ayrıştırma ilk okul sıralarına kadar geldi


Türkiye'yi etnik ayrımcılıkla parça parça bölen, her türlü ayrımı ekonomik krizin yükseldiği dönemde kaşımayı gelenek haline getiren AKP, zamların vatandaşın ocağını incir ağacı diktiği bir dönemde, gündem değiştirmek için şimdi de ilk okullarda kız erkek ayrımı yapma planını uygulamaya koydu.
4+4+4 eğitim modelini tüm uyarılara rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin iki 'Milli' kurumundan birini dini ögelerle süsyleyen AKP, imam hatip okulları yapımında rekor kırdı. 
Vatandaşların çocuklarını imam hatiplere göndermemesine rağmen, İHL ve ortaokulları konusunda ısrarını sürdüren AKP'li milli eğitim bakanlarının gerici uygulamaları eğitim kalitesini ve verimini düşürdü. Türk çocukları yerine başta Suriyeli olmak üzere arap ve diğer ülkelerden kaçak olarak gelen sığınmacıların eğitimine önem veren Milli Eğitim Bakanlığı, şimdi de 'Talep geliyor' gerekçesiyle kız ilk okulları, erkek ilk okulları açmaya hazırlanıyor.

ASIL HEDEFLERİ İLK OKUL

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Gerekirse kız okulları açabilmeliyiz” sözlerine tepki sürüyor. Bakanlık kulislerinde “üst kadroların Tekin’e destek olacak kişilerden oluştuğu, ilkokul düzeyinde bir değişiklik için kamuoyunun hazırlanacağı” konuşuluyor.


Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında, karma eğitimi hedefe oturttu. Tekin, “Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, ‘Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum’ oluyor. Veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli” dedi.

Tekin’in “Keşke şeriatı övecek kadar bilgim olsaydı” sözleri de dikkat çekti. Muhalefetin tepkisini çeken sözler, bakanlık personeli arasında da gündem oldu.

KAMUOYU HAZIRLANACAK

Bakanlık kaynakları, bakanlıkta “karma eğitimine karşı bir çalışma olmadığını, bunun Tekin’in bireysel açıklaması” olduğunu belirtiyor. Buna karşın Tekin’in açıklamaları bakanlık personeli arasında “tedirginlik” yarattı. Halihazırda kız imam hatip okulu ile kız meslek lisesi olduğuna işaret eden bakanlık personeli, Tekin’in asıl niyetinin “ilkokuldan itibaren kız okulu açmak ve bu şekilde karma eğitimi delmek olduğunu, bakanlığın üst kadrolarının da bunu kabul ederek, destek olacak kişilerden seçildiğini” kaydediyor. Ancak böyle bir adım için yasal düzenleme gerekeceği ve “bunun gerçekleşmesi için şartların zorlanacağını” savunan bakanlık personeli, “Bu süreçte kamuoyu hazırlanacak” görüşünü dile getiriyor. 
 

Anahtar Kelimeler:
AyşırtırmaAyrı OkularKız Okulları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kent Üniversitesi Bin 500 mezununu iş hayatına kazandıracak
Kent Üniversitesi Bin 500 mezununu iş hayatına kazandıracak
Sabancı Üniversitesi programları dünya liderleri arasında
Sabancı Üniversitesi programları dünya liderleri arasında
İAE Bursları İçin Başvurular Devam Ediyor
İAE Bursları İçin Başvurular Devam Ediyor
İBB'den YKS’YE girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz
İBB'den YKS’YE girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz
Matematik Evi 2 yılda 30 bin öğrenciyi ağırladı
Matematik Evi 2 yılda 30 bin öğrenciyi ağırladı
Sınav Stresine Karşı Uzmanından 8 Öneri
Sınav Stresine Karşı Uzmanından 8 Öneri
Eğitim dünyası GESS Türkiye'de buluştu
Eğitim dünyası GESS Türkiye'de buluştu
LGS Sınavına Sayılı Günler Kaldı | Aile ve Öğrencilere Öneriler
LGS Sınavına Sayılı Günler Kaldı | Aile ve Öğrencilere Öneriler
Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geleceğe hazırlıyor
Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geleceğe hazırlıyor
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden ‘Farkındalık Şenliği’
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden ‘Farkındalık Şenliği’

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim