Ayrıştırma ilk okul sıralarına kadar geldi



Türkiye'yi etnik ayrımcılıkla parça parça bölen, her türlü ayrımı ekonomik krizin yükseldiği dönemde kaşımayı gelenek haline getiren AKP, zamların vatandaşın ocağını incir ağacı diktiği bir dönemde, gündem değiştirmek için şimdi de ilk okullarda kız erkek ayrımı yapma planını uygulamaya koydu.

4+4+4 eğitim modelini tüm uyarılara rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nin iki 'Milli' kurumundan birini dini ögelerle süsyleyen AKP, imam hatip okulları yapımında rekor kırdı.

Vatandaşların çocuklarını imam hatiplere göndermemesine rağmen, İHL ve ortaokulları konusunda ısrarını sürdüren AKP'li milli eğitim bakanlarının gerici uygulamaları eğitim kalitesini ve verimini düşürdü. Türk çocukları yerine başta Suriyeli olmak üzere arap ve diğer ülkelerden kaçak olarak gelen sığınmacıların eğitimine önem veren Milli Eğitim Bakanlığı, şimdi de 'Talep geliyor' gerekçesiyle kız ilk okulları, erkek ilk okulları açmaya hazırlanıyor.

ASIL HEDEFLERİ İLK OKUL

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Gerekirse kız okulları açabilmeliyiz” sözlerine tepki sürüyor. Bakanlık kulislerinde “üst kadroların Tekin’e destek olacak kişilerden oluştuğu, ilkokul düzeyinde bir değişiklik için kamuoyunun hazırlanacağı” konuşuluyor.

katıldığı bir televizyon programında, karma eğitimi hedefe oturttu. Tekin, “Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, ‘Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum’ oluyor. Veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli” dedi.

Tekin’in “Keşke şeriatı övecek kadar bilgim olsaydı” sözleri de dikkat çekti. Muhalefetin tepkisini çeken sözler, bakanlık personeli arasında da gündem oldu.

KAMUOYU HAZIRLANACAK

Bakanlık kaynakları, bakanlıkta “karma eğitimine karşı bir çalışma olmadığını, bunun Tekin’in bireysel açıklaması” olduğunu belirtiyor. Buna karşın Tekin’in açıklamaları bakanlık personeli arasında “tedirginlik” yarattı. Halihazırda kız imam hatip okulu ile kız meslek lisesi olduğuna işaret eden bakanlık personeli, Tekin’in asıl niyetinin “ilkokuldan itibaren kız okulu açmak ve bu şekilde karma eğitimi delmek olduğunu, bakanlığın üst kadrolarının da bunu kabul ederek, destek olacak kişilerden seçildiğini” kaydediyor. Ancak böyle bir adım için yasal düzenleme gerekeceği ve “bunun gerçekleşmesi için şartların zorlanacağını” savunan bakanlık personeli, “Bu süreçte kamuoyu hazırlanacak” görüşünü dile getiriyor.

