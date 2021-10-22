Bahçeşehir Koleji, Blockchain Kullanacak



Türkiye’nin 63 ilinde faaliyet gösteren Bahçeşehir Koleji, güvenli veri depolaması, transferi ve yönetimi için LpsChain’i tercih etti.

150 bin öğrenci ve yaklaşık 12 bin öğretmenin eğitim süreçlerinde yararlanacağı ve toplamda 7.5 petabyte büyüklüğünde veri akışı sağlayacak bu sistemle, Türkiye’de ilk kez blokzincir (blockchain) teknolojisi eğitim sektöründe kullanılmış olurken aynı zamanda dünyada da blokzincir altyapısını kullanan en fazla kullanıcıya sahip veri depolama sistemi ortaya çıkacak.

LPS Bilişim Hizmetleri’nin yerli bir teknoloji ve dünyanın ilk ‘Blokzincir teknolojisine sahip veri yönetimi, transferi ve depolama sistemi’ olarak geliştirip sunduğu ve global pazarda da özgün ve yenilikçi bir ürün olarak fark yaratan LpsChainfarklı birçok sektörde tercih edilmeye devam ediyor.

Pazara sunulduğu günden bu yana enerji, inşaat, savunma, gümrük gibi çeşitli sektörlerde hizmet veren kurumlarca güvenli veri transferi için tercih edilen LpsChain, şimdi de Türkiye’nin en önemli ve büyük eğitim kurumlarının başında gelen Bahçeşehir Koleji tarafından kullanılmaya başlandı.

ile ilk adımını attıkları iş birliklerine yönelik şu açıklamalarda bulundu: “Veri güvenliği alanında çığır açan ‘blokzincir teknolojisi’nin farklı sektörlerdeki kullanım ve uygulamaları her geçen gün hızla artıyor. Bunun nedeni ise ‘daha güvenli, denetlenebilir ve şeffaf’ veri yönetimi, transferi ve depolamasının her zamankinden daha da kritik önem kazanması. Türkiye’nin en büyük ve önemli eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle eğitim alanında aynı zamanda bir ilke de imza atıyoruz. Çünkü bu iş birliğiyle blokzincir altyapısını kullanarak, 160 binin üzerinde kullanıcının yararlanacağı ve toplamda 7.5 PB büyüklüğünde bir veri akışının dasağlanacağı kullanıcı sayısı açısından dünyanın en büyük veri transfer, yönetimi ve depolama sistemini oluşturacağız.

Değerlerinin başında gelen “yenilikçilik” kavramı ile eğitim standartlarını sürekli iyileştirerek yeni modeller geliştirip, fark yaratmak için yeni teknolojileri ve inovasyonu odağına alan Bahçeşehir Kolejiyle böyle büyük çapta bir iş birliğine imza atıyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Pandemiyle beraber hibrit eğitim sisteminin ivme kazandığı bu günlerde, LpsChain sayesinde hem kişisel verilerin güvenliğinin sağlandığı ve siber saldırı riskinin minimize edildiği bir çalışma modeli sunuyoruz.’

Blokzincir teknolojisi ile siber saldırılara karşı riskleri minimize ediyoruz

Siber güvenliğin bir eğitim kurumunun yetki alanının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Bahçeşehir Koleji Eğitim Teknolojileri ve IT’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yahya Şahin, söz konusunu iş birliği kapsamında yapılacak olan çalışmalarla ilgili detayları şu şekilde aktardı: “Büyük bir hızla artan dijital platform kullanımıyla artık veri koruma, depolama ve yönetimi her zamankinden daha kritik bir konu haline geldi. Hatta bu aslında kurumlar için gerçek anlamda bir ‘prestij’ konusu bile oldu demek yanlış olmayacaktır.

Öğrenci, eğitmen ve yetkililerimizin günlük çalışmaları esnasında karşılaşabilecekleri siber tehditlerin üstesinden gelebilmek için, veri transferi ve güvenliği alanındaki çalışmalarımızı LpsChain’e emanet etmeye karar verdik. Bu iş birliğiyle de Bahçeşehir Koleji olarak Türkiye’nin 63 ilindeki kampüslerimizde bu sistemi kullanmaya başladık.

LpsChain iş birliğiyle öğrencilerimizin verilerinin depolanmasını, öğrenciler ve öğretmenler arası veri aktarımını, öğretmenlerin öğrencilerle güvenli ödev paylaşımını, öğrencilerin yüklediği dokümanların doğruluğunun onaylanmasını ve öğrencilerin sertifikalarının blok zincir teknolojisiyle güven altında tutulmasını amaçlıyoruz.

Ayrıca öğrencilerimizin sistemde oluşturdukları portfolyolarının okuldan ayrıldıklarında, gittikleri yeni eğitim kurumuna güvenli bir şekilde transferinin gerçekleşmesi de yine bu sistem sayesinde söz konusu olacak. Yarım asrı aşkın süredir Türkiye'de eğitime öncülük eden bir kurum olarak, her zaman sektörde yeniliklere imza atıyor ve ülkemizin geleceği olan gençlerimizin daha güçlü adımlar ile geleceğe hazır olmaları adına elimizden geleni yapıyoruz.’