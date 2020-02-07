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Bahçeşehir Koleji Konya'da açılıyor

Bahçeşehir Kolejinin 2020 – 2021 yılı eğitim döneminde hizmete açacağı Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsü, düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

07 Şubat 2020 Cuma 09:50
Bahçeşehir Koleji Konya'da açılıyor

Bahçeşehir Koleji Konya'da açılıyor
 

Bahçeşehir Koleji Konya Kampüsünün tanıtım toplantısı Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve çok sayıda davetlinin katılımıyla bir otelde gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısında konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “Hedefimiz 21. yüzyılda fark yaratacak nesiller yetiştirmek” dedi.

“İcat çıkaracak gençler yetiştirmemiz lazım”

Toplantının açılış konuşmasını Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel gerçekleştirdi. 21. yüzyılda fark yaratmak için eğitimin de buna uygun olması gerektiğini söyleyen Yücel sözlerine şöyle devam etti: “Çağ değişiyor, eğitim de buna ayak uydurmalı. Eğitim, yeni üretim şekillerine, dünyanın dönüşümüne ve zamana uygun beceriler kazandırmalı. Bahçeşehir Kolejinde eğitimimizi bu hedefle sürekli geliştiriyoruz. Bize bilinen şeyleri iyi uygulamaktan ziyade icat çıkaracak gençler gerekiyor. Bu nedenle icat çıkaracak nesiller yetiştiriyoruz.”

“Konya’ya çok iyi hizmetler vereceğiz”

Toplantıda konuşma yapan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Konya’nın kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Konya bu yolculuğumuzda bizim için çok önemli bir yer. Tarihi, bilimi, sanatı ve kültürüyle buradan dünyaya ve Türkiye’ye liderlik yapacak yeni nesiller yetiştireceğiz” dedi. Konya’da yeni kurulacak kampüsün güçlü bir eğitim kadrosu olduğunu ifade eden Dağ, “İnşallah kurum olarak Konya’ya çok iyi hizmetler vereceğiz. Donanımlı bir kadromuz var. Kadromuz, kolejimizin eğitim içeriğinin Konya’da ses bulmasını, karşılık bulmasını sağlayacak bir kadro. Sistem eğitiminden yabancı dil eğitimine, 5 yaştan itibaren kodlama eğitiminden yapay zeka eğitimine, okul öncesinden liseye kadar tüm branşlar ve sınıf düzeylerinde şimdiden heyecanla öğrenci ve öğretmenlerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın daha iyi bir yer olması ancak eğitimle mümkün”

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, “Kurum olarak bizim meselemiz eğitim ve Türkiye meselesidir. Biz Türkiye be dünyanın hem bugün hem gelecekte daha iyi olmasının ancak eğitimle mümkün olduğunu düşünüyoruz. Türkiye bu potansiyele sahip. Genç ve potansiyeli yüksek nüfusumuz var. Ancak bu nüfusu nitelik ve eğitimle buluşturmak gibi de bir görevimiz var. Bu görev ve ödev hepimizin. Biz bu görevde üzerimize düşeni yapmak istiyoruz ve bunun için yoldayız” şeklinde konuştu. Programda, kokteylin ardından tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Anahtar Kelimeler:
Bahçeşehir Koleji Konya
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