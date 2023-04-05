

Balkan Üniversitesi'nde neler oluyor | Şentop ile ilgili önemli iddialar

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un sahibi ve onursal başkanı olduğu öne sürülen Üsküp’teki Uluslararası Balkan Üniversitesi’yle ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Kuzey Makedonya’da, Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı bünyesinde kurulan ve TBMM Başkanı Şentop’un sahibi ve onursal başkanı olduğu öne sürülen Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin hukuk fakültesi mezunlarıyla ilgili sosyal medyada çıkan iddialar tartışma konusu oldu. Skandal iddiaları Meclis gündemine taşıyan İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Meral Akşener’in Başdanışmanı Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

SINAVSIZ, ŞARTSIZ, EĞİTİMSİZ HUKUKÇULAR

Çıray, “YÖK tarafından tanınırlığa ve denkliğe sahip olma özelliği ile tanıtım yaptığı ileri sürülen üniversitenin, hukuk fakültesinde öğrenim görebilmek için gerekli olan şartlarında “kayıtta herhangi bir şart aranmadığı, lise diploması ve gerekli evraklar tamamlandıktan sonra kaydolunabildiği” yönünde kurumsal açıklamaları mevcut. İçinde bulunduğumuz eğitim döneminde 3000 Euro’ya sınavsız bir biçimde kayıt yaptırılabiliyor ve daha vahim olanı ise okula gitmeye gerek kalmadan mezun olabildikleri söyleniyor. Kendisi de hukukçu olan Şentop’un itibarını, millet vicdanında yok edebilecek bu iddialara kamuoyu cevap bekliyor. Ancak bununla da bitmiyor. Çok daha vahim iddialar söz konusu.” dedi.

ŞENTOP’UN ÜNİVERSİTESİNİN MEZUNLARINA FETÖVARİ ATAMALAR

Çıray, “Özellikle Adalet ve Kalkınma Partili isimlerin çocuklarının üniversitede örgün eğitime girmeden, sadece pasaportlarının gönderilip birtakım gayri resmi kimseler aracılığıyla Makedonya’ya girdi-çıktı yapıldığı görüntüsü verildiği ve üniversite kayıtlarının tamamlandığı ileri sürülmektedir.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne sınavsız bir biçimde kayıt yaptırdıkları öne sürülen öğrencilerin, eğitimleri devam ederken Türkiye’de denklik alıp atanacakları kurumların çoktan belli olduğuna ve okula gitmeden mezun olabildiklerine yönelik iddialara dikkat çeken Çıray, bu durumun adeta Fetövari atamaları hatırlattığını söyledi.

104 BİN DENKLİK MAĞDURU YARATILDI

Çıray’ın cevaplarını beklediği çok önemli sorular:

“Bir tarafta YÖK tarafından tanınırlığı ve denkliği ilan edilmiş, ÖSYM kılavuzunda yer alan Kuzey Makedonya’daki ilk ve tek üniversite olan Balkan Üniversitesi diplomasına sahip öğrenciler varken, diğer tarafta ise diplomalarının denkliği Türkiye’de tanınmadığı için mağdur edilmiş 104 bin gencimiz seslerini duyurmaya çalışıyor” diyen Çıray şöyle devam etti:“Mağdur olan bu gençlerimize kolaylık sağlamayan YÖK, Uluslararası Balkan Üniversitesi mezunlarının önüne adeta kırmızı halı sermiş durumda. Burada belirleyici olan faktörün üniversiteye talebin artması ve daha çok öğrenci ile daha çok gelir elde edilmesi olduğu açıkça görülüyor. Bütün bunlar 21 yıllık otokratik siyasi iktidarın, toplumun her katmanında yarattığı kirli düzenin bir yansıması. Ancak bu düzenin artık sonuna gelindi. Türkiye’yi gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine yeniden yaşanılabilir kılmamız için sayılı günler kaldı.”

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin sahibi ve Onursal Başkanı olduğu doğru mudur?

2- Üniversitenin sınavsız bir biçimde Hukuk Fakültesi’ne öğrenci kaydı yaptığı ve bu öğrencilerin kayıtlarında üniversiteye dahi gitmeden bazı çetelerce pasaport işlemleri sırasında ülkeye girdi-çıktı yapılarak evraklarının üniversiteye ulaştırıldığı doğru mudur? Bu konu ile ilgili bir araştırma başlatmayı düşünüyor musunuz?

3- Üniversitenin Hukuk Fakültesi’ne sınavsız kayıt yaptıran öğrencilerin okula devam zorunluluğu olmadığı, mezun olduktan sonra ise atanacakları hakim, savcı gibi makamların önceden belirlendiği doğru mudur? Eğer doğruysa bu zamana kadar kaç kişi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur ve bu mezunların kaç tanesi hangi hukuki makamlara atanmışlardır?

4- YÖK neden Mustafa Şentop’un Onursal Başkanı olduğu öne sürülen Uluslararası Balkan Üniversitesi mezunlarına denklik konusunda iltimas geçerken, aynı şehirde aynı seviyede olan başka bir üniversitenin mezunlarına denklik vermemektedir? Bu çifte standardın sebepleri nelerdir?



