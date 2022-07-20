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Baraj kalktı |Kaos geldi

Eğitim uzmanları 2022'de ilk defa uygulanan baraj puanı olmadan üniversite yerleştirmelerinde sıralamaların bir önceki seneye göre çok değişeceği söyleyerek öğrencileri tercihler konusunda uyarıyorlar

20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:49
Baraj kalktı |Kaos geldi

YÜKSEK PUANLARLA DA AÇIKTA KALABİLİRSİNİZ

ÖSYM önce üniversiteye girişte baraj puanın kaldırıldığını açıkladı. Her sınava girenin üniversiteye yerleşebileceği düşünülsede önceki gün açıklanan 2022 Üniversite kontejanlarından bunun böyle olmayacağı sonucu çıkıyor.

2022 ÖSYM Klavuzuna göre  3 milyon 8 bin 287 adayın girdiği YKS'de bu yıl toplam kontenjan 1 milyon 61 bin 686 olarak belirtiliyor. 
Tercihler, 27 Temmuz-5 Ağustos'ta yapılacak. Bu yıl yerleştirmeler çok az puan farklarıyla gerçekleştirileceği için adayların tercihlerini 2021 sıralamalarına göre yapması durumunda bile sıralamalar ve buna karşılık gelen puanların çok değişeceği konuşuluyor. Tercih döneminden sonra yerleştirme sonuçları herkes için sürpriz olabilir. 
Kılavuzda dikkat çeken bir değişiklik te hukuk baraj puan sıralamasının 100 bininci adayla sınırlıyken yeni kontejanlarda bu hukuk barajı 125 bine çekilmiş durumda bulunuyor. Hukuk eğitiminde bu baraj sıralamasının aşağıya indirilmesine uzmanlardan eğitimin kalitesini aşağı düşüreceği için tepki geldi. 


İYİ PUANLA AÇIKTA KALMA DÖNEMİ BAŞLAYACAK


İyi puan alan ve sıralamaya göre belli bir bölümü hedef alarak tercihini yapan öğrenciler aynı puan sıralamasında yığılma olduğu için tercihlerinden aşağıya düşecek. Böyle olunca uzmanlar tercih yaparken bunun gözönünde bulundurulmasını tavsiye ediyorlar. 

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ÖSYMÜniversiteBaraj Puanı
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