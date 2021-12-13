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Başarının yolu öğrenciye sınırsız destek vermekten geçer

Yeni nesil kurs merkezi basına tanıtıldı. Bir grup başarılı öğretmen tarafında kurulan Marmara Fen Bilimleri Merkezi bugün yapılan kahvaltılı bir toplantıyla basın ile buluştu.

13 Aralık 2021 Pazartesi 21:36
Başarının yolu öğrenciye sınırsız destek vermekten geçer

Başarının yolu öğrenciye sınırsız destek vermekten geçer.

Mehmet Erdoğan tarafından tarafından kurulan Marmara Fen Bilimleri Merkezi kendisini diğer eğitim kurumlarından farklı şekilde diyazn etti. Kuruluş işlemler sonrası ise faaliyete başlarken kendisine de farklı hedefler seçti.

Yüzde yüz burs imkânı verecek olan Marmara Fen Bilimleri Merkezi 25-26 Aralık tarihleri arasında saat 10-13-16 saatleri arasında bursluluk sınavı düzenleyecek. Bu sınav ile birçok öğrencinin idealleri gerçekleşecek ve ciddi eğitim olanakları ortaya çıkacak. Bu nedenle Marmara Fen Bilimleri Merkezinin düzenleyeceği Bursluluk Sınavına katılımın yüksek olması bekleniyor. Düzenlenecek Bursluluk sınavı için 0(216) 492 3434 0(216) 492 3424 0(216) 492 3432 nolu telefonlardan bilgi alınabileceği yada İçerenköy Mah. Kurtuluş Cad. No:10/A Ataşehir/İSTANBUL adresine başvurulabileceği açıklandı.

Marmara Fen Bilimleri Merkezi kurucusu Mehmet Erdoğan Yeni Nesil Eğitim kavramını şu sözlerle açıkladı. “Ben ve ortaklarım Ayten Gündelik, Salih Kösen kendimize hedef olarak topluma ve ekonomiye faydalı bireyler yetişmesine destek vermek. Kurumumuzu inşa ederken, mobilyalarımız seçerken kütüphanemizi oluştururken, dahası öğretmen kadromuzu seçerken bile bunu dikkat aldık.  Sevindirici olan ise bölge halkının bizi kucaklayıp çocuklarını etmesidir. Kısa sürede çok sayıda öğrencimiz oldu. “ dedi.

2-4-6-8 öğrencilik sınıflarda eğitim veren Marmara Fen Bilimleri Merkezinin faaliyet gösterdiği alanlar şu başlıklar altında toplanıyor.

 TYT-AYT Hazırlık

12. sınıflar ve mezunlara tüm konular baştan işlenerek sınava hazırlık programı uygulanır. Bu program sınav takvimi dikkate alınarak özel hazırlanmaktadır. Öğrenciler için YKS’de alınan sonuçlar öğrencilerin geleceğiniz etkilediği için son derece önemlidir. Öğrencilerin akademik anlamda eksikleri yapılan çalışmalar ile hesaplanarak eksik olduğu konular üzerine çalışmalar yapılır. Marmara Fen Bilimleri Merkezi’nin hedefleri arasında ilk olarak rehberlik ve koçluk eğitimi sistemi yer alıyor. Marmara Fen Bilimleri Merkezi öğretmenleri, öğrenciler için uygulanan birebir takip programı ile başarıyı garanti altına almayı hedefliyorlar.

Yeni Nesil Eğitim veren Marmara Fen Bilimleri Merkezi kuruluş aşamasında kendisine şu ilkleri belirledi. 

LGS Hazırlık

İyi bir Üniversite’nin iyi bir liseden geçtiğini önemseyen kurs merkezimiz öğrencileri en iyi liselere yerleştirmeyi kendine bir yol edinmiştir. Bu anlamda hazırlanan akademik program ile öğrenciler sınava hazırlanır.

Ergenlik dönemindeki öğrencilerimiz için özel bir rehberlik ve danışmanlık uygulanır. Birebir koçluk sistemi ile öğrencinin seviyesine göre özel program yapılır.

Okula Destek Grupları

Öğrencilerin hem sınav gruplarına gelene kadar geçen süreci sağlıklı yürütmek hem de okula destek anlamında kursumuzda çalışmalar yapılmaktadır. Bu program ile okul sınavlarında başarılarının arttırılması yanında konuları tam öğrenmeleri sağlanır.

Özel Ders Grupları

Bu alanda öğrencilere eksik oldukları konular ve dersler için özel gruplar hazırlanarak eğitimler verilir.

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