Basın açıklaması yapacaklardı | Sendika binasına polis ablukası

Eğitim öğretim yılı başlamaya günler kala sorunlarını dile getirmek için bugün basın açıklaması yapmaya hazırlanan öğretmenlerin bulunduğu bina, polis ablukası altına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı önüne gitmeye hazırlanan öğretmenleri adeta binaya hapseden polis ekipleri gazetecilerin içeri girmesine de uzun süre izin vermedi.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla saat 15.00'te MEB önünde taleplerini dile getirmek için açıklama yapacağını duyurdu. Çevik kuvvet polislerinin ise sendika genel merkezini ablukaya aldığı ve binadan çıkışları engellediği öğrenildi.



Eğitim-Sen'in önceki gün yaptığı çağrıda şunlar kaydedilmişti:

"Tüm illerden şube başkanlarımızın ve Ankara kitlesinin katılımı ile 8 Eylül 2022 saat 15.00'te MEB önündeyiz. Ankara'daki tüm eğitim emekçilerini bekliyoruz Birleşirsek kazanırız!

ÖMK iptal edilsin!

Kariyer hiyerarşisine hayır!

Eşit işe eşit ücret!"

CHP'Lİ KAYA'DAN TEPKİ

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sosyal medya hesabından Eğitim-Sen'in engellemesine tepki gösterdi. "Soylu'yu kınıyorum" diyen Kaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Öğretmenlerin haklı taleplerini açıklamalarına dahi tahammülü olmayan; polise engeleme ve müdahale talimatı veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kınıyorum. Eğitim-Sen'in haklı taleplerinin yanındayız..."