Başlangıç Noktası Akademi Eğitimlerinin Başvuruları Açıldı!

Geleceğin değişim öncülerini keşfetmeyi ve onları bu yolculuklarında desteklemeyi hedefleyen Başlangıç Noktası; alanında uzman kişilerle bir araya gelerek, Başlangıç Noktası Akademi çatısı altında 5 yeni tematik eğitim programı açtığını duyurdu. Üniversite öğrencilerine hitap eden eğitim programları, tamamen çevrimiçi platformlarda görüntülü iletişim araçları kullanılarak ilerleyecek. Eğitim programlarını başarıyla tamamlayan etkili genç liderler, dahil oldukları programın katılım belgesini almaya hak kazanacak. Başlangıç Noktası ağına dahil olarak farklı projelerde yer alabilecek gençler, bu ekosistemin imkanlarından da faydalanabilecek. Etkili genç liderlere birçok seçkin kurumda staj imkanı sunulması planlanıyor.

Türkiye Bilişim Vakfı’nın bir inisiyatifi olan Başlangıç Noktası’nın; Biyoteknoloji, Etki Yatırımı ve Yönetimi, Oyun Teknolojileri, Sibernetik ve Temiz Enerji Teknolojileri eğitimleri ilgili detaylı bilgiye www.baslangicnoktasi.org/ adresinden ulaşılabilecek.

Biyoteknoloji Programı; biyogirişimcilikten kişiselleştirilmiş tıbba, biyoinformatik algoritmalarından biyolojide veri madenciliğine kadar birçok alanda eğitim fırsatı sunarak katılımcıların farkındalık kazanmasını ve kendini geliştirmesini hedeflemektedir.

Program temmuz - ağustos aylarında gerçekleşecek.

Son başvuru tarihi: 16 Haziran

Detaylı bilgi için: https://baslangicnoktasi.org/biyoteknoloji/

Başvuru için: https://bit.ly/2RnMZoV

Başlangıç Noktası ve New Unicorn iş birliğiyle hazırlanan Etki Yatırımı ve Yönetimi Programı; etki yatırımı pazarının, aktörlerinin ve hızlı büyümesinin arkasındaki faktörlerin etraflıca incelendiği bir programdır. Ek olarak, şirketler ve etki fonları tarafından yapılan sosyal etki ölçümlemesi ve raporlaması teknik açıdan yaklaşılacak.

Program eylül - ekim aylarında gerçekleşecek.

Son başvuru tarihi: 31 Temmuz

Detaylı bilgi için: https://baslangicnoktasi.org/etki-yatirimi-ve-yonetimi/

Başvuru için: https://bit.ly/3u2KzJx

Oyun Teknolojileri Programı, eğitim içeriğiyle; oyun teknolojilerine ilgi duyan üniversite öğrencilerine mobil oyun dünyasını tanıtmayı ve mobil oyun sektörüne potansiyel insan kaynağı yaratmayı amaçlayan bir programdır.

Program ağustos - eylül aylarında gerçekleşecek.

Son başvuru tarihi: 30 Haziran

Detaylı bilgi için: https://baslangicnoktasi.org/oyun-teknolojileri/

Başvuru için: https://bit.ly/3vjSJPf

Sibernetik Programı, canlı ve cansız tüm karmaşık sistemlerin denetimini ve yönetimini inceleyen alana dair yenilikçi bir eğitim programıdır. Günümüzde var olan ağ yapılarının keşfini ve yapıların nasıl bir bütün olarak daha verimli çalıştığı incelenecektir. Sosyal, ekonomik, fiziksel ve düşünsel birçok zihin açıcı fikrin konuşulacağı bu eğitim, inovasyonu ve kırılım düşünce biçimini (disruption mindset) merkeze almaktadır.

Son başvuru tarihi: 31 Temmuz