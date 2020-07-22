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BAU’dan Denizcilik ve Global Strateji Merkezi

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından direktörlüğünü emekli Tümamiral Cihat Yaycı’nın üstlendiği ‘BAU Denizcilik ve Global Strateji Merkezi’ kuruldu.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 23:30
BAU’dan Denizcilik ve Global Strateji Merkezi

BAU’dan Denizcilik ve Global Strateji Merkezi

BAU Global’in Washington DC, Berlin, Kıbrıs, Batum gibi geniş ağıdaki sistemine dahil olan merkez; denizcilik sektöründeki problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapacak.

Açılış törenine merkezin direktörlüğünü üstlenecek olan; Libya ile imzalanan ‘Deniz Yetki Alanları Sınırlandırılması Mutabakatı’nın alt yapısını hazırlayan emekli Tümamiral Cihat Yaycı, eski Denizcilik Bakanı Burhan Kara, BAU Global Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ve pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda misafir katıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına başlayacak olan merkez, Ege Adaları, uluslararası deniz hukuku, strateji, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) ilanı gibi pek çok konu başlığında bildiriler yayınlayıp, seminerler düzenlemeyi ve uluslararası bir düşünce kuruluşu olmayı hedefliyor. Merkezde Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu ve eski Denizcilik Bakanı Burhan Kara gibi isimlerin yanı sıra akamisyenler de görev alacak.

Denizlerin en büyük zenginlik kaynağı olduğunu belirten Cihat Yaycı, “Bu merkez, dünyada eksiliği duyulan bir alanda çalışma yapmayı hayal ettiğimiz bir merkezdi. Amacımız uluslararası politika, uluslararası ilişkiler gündemine dair Türkiye merkezli milli tezler ortaya koymak ve bu tezleri dünyaya tanıtmak olacak. En büyük zenginlik kaynağımız denizlerimiz. Denizlerimizin, ulusal ve uluslararası alanda sahip olduğu değerleri korumak ve gençlerimize bunu aşılamak en büyük amacımız olacaktır.” dedi.

“Denizcilik ve Küresel Stratejiler Okulu Kuracağız.”

Merkez çalışmalarının yanı sıra Denizcilik ve Küresel Stratejiler Okulu’nu da açacaklarının bilgisini veren Yaycı, “Bu okul ile hem sektöre hem de öğrencilere eğitimler verip, sertifika programları düzenleyerek denizcilik alanındaki bilgi ve eğitim açığını kapatamayı hedefliyoruz.” dedi.

Üniversitelerin sadece öğrencisine bilgi aktaran bir görevi olmadığını söyleyen BAU Global Başkanı Enver Yücel ise, “Üniversitelerin hem ulusal hem de uluslararası arenada toplumun sorunlarına çözüm üretecek bir görevi vardır. Biz de bu vizyon ile yola çıkarak merkezimizi kurduk. Bu merkezin uluslararası arenada denizcilik alanındaki her türlü hak ve hukuku aydınlatacak önemli bir merkez olacağına inanıyorum. BAU Global çatısı altında İngiltere, Amerika gibi birçok yer ile iletişimde kalarak denizciliğin aktif bir merkezi olacağız.” dedi.

BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise “Üniversite olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde bilimsel çalışmalar üretmenin yanı sıra toplumal farkındalığı sağlamak, dokunulmayan konulara dokunmak; bu anlayış ile gençlermizi yetiştirmek her zaman amacımız olmuştur. Gençlerimiz, sadece bulundukları konumu değil, dünya sorunlarını anlayan ve bu sorunlara çözüm üreten gençler olmalılar. Bu merkez ile doğru, güvenilir kaynaklar üretmek, topluma faydalı araştırmalar sunmak ve gençlerimizi de çalışmalarımıza katarak imece usulü ile toplumsal sorunlarımıza çözüm bulacağımıza inanıyoruz.” dedi.

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