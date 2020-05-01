Bayer Liseler Arası Bilim Yarışmas ödül töreni internetten gerçekleşecek

Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması’nın Finali ve Ödül Töreni Uzaktan Bağlantı İle Gerçekleştirilecek Bayer, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 (Koronavirüs) pandemisi nedeniyle Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması’nın bu yılki final jürisini uzaktan bağlantı ile düzenlenecek. 868 öğrencinin 518 proje ile katıldığı yarışmanın kazananları Mayıs ayında gerçekleştirilecek final gününde belli olacak.

Bayer’in lise öğrencilerini, fen ve bilim alanında çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla bu yıl altıncısını düzenlediği Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması’nunfinal jürisi, Covid-19 (Koronavirüs) pandemisi dolayısıyla uzaktan bağlantı ve dijital jüri toplantısı ile gerçekleştirilecek.

“Yaşama Değer Kat” temasıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl Türkiye çapında toplam 868 öğrenci fizik, kimya, biyoloji, insan sağlığı, tarım ve teknoloji alanındaki 518 projeyle katılım gösterdi. Jüri üyelerinin özel bir online platform üzerinde ön eleme ve yarı final puanlamalarını yaptığı yarışmada bu yılın finaline kalan ilk 10 proje 4 Mayıs’ta açıklanacak.

Finale kalan 10 projenin yaratıcısı öğrenciler ve danışman öğretmenleri, 20 Mayıs’ta yapılacak online jüri toplantısına uzaktan bağlanarak sunumlarını gerçekleştirecek. Jüri üyelerinin aynı gün yapacağı online toplantı ile kazananlar belirlenecek ve webinar şeklinde düzenlenecek ödül töreni ile açıklanacak.

Bayer Hakkında

Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri, insanlığa faydalı olabilmek ve giderek artan ve yaşlanmakta olan küresel nüfusun ortaya çıkardığı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyle değer yaratmayı ve kazanma gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket, Bayer markası ile tüm dünyada güven, kalite ve güvenilirliğin timsali olmuştur. 2019 mali yılı itibarıyla 104 bine yakın çalışana ve 43,5 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, yıllık sermaye harcaması 2,9 milyar Avro, Ar-Ge harcaması ise 5,3 milyar Avro düzeyindedir. Daha fazla bilgiye www.bayer.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.