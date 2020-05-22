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Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu

Yarışması’nın kazananları belli oldu. Yarışmada ilk üç dereceyi alan öğrenci ve okullar, akademisyenlerin oluşturduğu jüri kurulu tarafından belirlendi.

22 Mayıs 2020 Cuma 19:59
Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu

Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu

  • Bu yıl altıncısı düzenlenen Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması’na Türkiye’nin dört bir yanından toplam 568 proje katıldı.
  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden değerli akademisyenlerin oluşturduğu jüri tarafından yapılan değerlendirmelerle dereceye giren ilk 3 proje belirlendi. Ayrıca Bayer Türk çalışanlarının değerlendirmeleriyle de Bayer Özel Ödülü sahibini buldu.

22 Mayıs 2020 - Bayer'in lise öğrencilerini, fen ve bilim alanında çalışmalar yapmaya teşvik etmek ve bilimsel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla bu yıl altıncısını düzenlediği Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması’nın kazananları belli oldu. Yarışmada ilk üç dereceyi alan öğrenci ve okullar, akademisyenlerin oluşturduğu jüri kurulu tarafından belirlenirken; Bayer Türk çalışanlarının oylarıyla seçilen bir ekip de Bayer Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.

“Yaşama Değer Kat" temasıyla gerçekleşen, 568 projenin katıldığı yarışmanın bu yılki birincisi, “Plantago Major (Sinir Otu) Bitkisi Ekstresi Ve Bombyx Mori (İpek Böceği) Kozalarında Bulunan Fibroin Proteini ile Çözünebilir Nanofiber Polimer “Yenilikçi Yanık Örtüsü” Eldesi” projesi ile TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nden Kerem Özmert oldu.

İkincilik ödülünü Trabzon Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi’nden, “Tavuk Derisinden Antibakteriyel, Biyobozunur Bir Film Sentezi ve Yara Film Örtüsü Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması” projesiyle İdil Yenigün aldı.

Üçüncülüğü ise “Radyasyon Tespiti Yapabilen İnsansız Araç Tasarımı” projesiyle İzmir Özel Ege Lisesi’nden Nazif Bartu Gürol aldı.

Bayer Özel Ödülü’ne ise “Wharton Jeli Mezenkimal Kök Hücrelerinden Elde Edilen Conditioned Medium’un Nöroinflamasyon Modeli ile Perifer Sinir Hasarı Üzerine Onarıcı Etkisi” projesi ile TAKEV Fen Lisesi’nden Ayşe Dilem Yurdun ve Kazım Burak Kazımoğlu sahip oldu.

Bayer Hakkında

Bayer, sağlık ve beslenme ile ilgili yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşmış küresel bir şirkettir. Ürün ve hizmetleri, insanlığa faydalı olabilmek ve giderek artan ve yaşlanmakta olan küresel nüfusun ortaya çıkardığı büyük zorlukların üstesinden gelmeyi desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Bayer Grup, aynı zamanda inovasyon ve büyümeyle değer yaratmayı ve kazanma gücünü artırmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı olan şirket, Bayer markası ile tüm dünyada güven, kalite ve güvenilirliğin timsali olmuştur. 2019 mali yılı itibarıyla 104 bine yakın çalışana ve 43,5 milyar Avro satış cirosuna sahip olan Bayer’in, yıllık sermaye harcaması 2,9 milyar Avro, Ar-Ge harcaması ise 5,3 milyar Avro düzeyindedir. Daha fazla bilgiye www.bayer.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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