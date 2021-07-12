Bien’den 1 yılda 1000 ustaya Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi, son dönemde yapılan düzenlemelerle birçok meslek için ehliyet kadar önemli bir hale geldi. İş kazaları açısından yüksek risk grubundaki "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" olarak belirlenen 143 meslekte çalışanlar için, belge şartı bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda 40 meslek için daha belge zorunluluğu getirildi. Mesleki Yeterlilik Belgesi, işi yapan kişilerin yetkinliğini ve yeterliliğini gösteriyor. Seramik ustaları da bu kapsamda yer alıyor.

600 usta kayıt yaptırdı

Türkiye ve dünyada yapı sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan Bien, seramik ustalarına Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmaları için destek veriyor. Bien, Türkiye çapında başlatılan çalışma kapsamında, seramik işiyle ilgilenen ustalara, Mesleki Yeterlilik Belgesi için gerekli başvuru ücretini ödüyor, evrakların sisteme girilmesi ve sınav organizasyonu konusunda da yardımcı oluyor. 2020 yılı Ekim itibariyle başlatılan uygulamada, şimdiye kadar 10’dan fazla ilde 600’e yakın kayıt alındı, 350 usta ise mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazandı.

‘Sınav ücretini biz ödüyoruz’

Bien Direktörü Serkan Önem, “Günümüzde Mesleki Yeterlilik Belgesi, seramik ustalarının resmi kurumlara başvurularında ya da yurtdışında çalışma koşullarında mutlak surette istenen bir evrak haline geldi. Bilinçli tüketiciler de herhangi bir tadilat ya da seramik döşeme konusunda ustanın kabiliyetini ölçmek için bu belgeyi sormaya başladı. Bien olarak sektörün eğitimine katkı sunmak ve ustalarımıza gerekli donanımları sağlamak üzere harekete geçtik. Sınav başvurusu için gerekli ücreti ustalarımızın adına biz ödüyor, bayilerimizde sınav yerlerini organize ediyoruz. Böylece ustalarımız aracı kurumlarla uğraşmak zorunda kalmıyor. Ustalarımız, Bien güvencesiyle sadece sınava odaklanıyor ve belge almaya hak kazanıyor. İlk 6 ayda çeşitli illere gittik. Türkiye’deki tüm illerdeki ustalarımıza ulaşarak bir yıl içinde toplam 1000 ustaya bu belgeyi kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Sırada Mersin ve Samsun illeri var

Bien’in bayiler aracılığıyla iletişim kurduğu seramik ustaları, uygulama ve teorik olmak üzere iki ayrı sınava tabi tutuluyor. Uygulama sınavında ustalar, kurulan bir düzenekte yer seramiği ya da duvar seramiği döşüyorlar. Yaklaşık 4 saat süren sınav sonrasında yapılan iş değerlendiriliyor, başarılı olunduğu takdirde mesleki yeterlilik belgesine sahip oluyorlar. Şu ana kadar Bursa, İzmir, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Muş ve Batman gibi pek çok ilde gerçekleştirilen sınavlar, önümüzdeki dönemde Mersin ve Samsun’da düzenlenecek. Yaz boyunca da Karadeniz Bölgesi’ndeki illerde Bien sponsorluğunda sınavlar organize edilecek.

Bien Hakkında

Bien, Türkiye ve dünyada yapı sektörünün önemli oyuncularındandır. Tasarımdaki öncü kimliğiyle de dikkatleri çeken Bien, sergilediği çevreci yaklaşımı ve doğaya saygılı tavrıyla öne çıkan bir markadır. Üretimini Bilecik ve Bozüyük’teki fabrikalarında yapan Bien, yurt içinde 130’u aşkın yetkili satıcısı, 3.500’ü aşkın satış noktasıyla pazardaki yerini almaktadır. Üretiminin yüzde 35’ini yurt dışındaki 70’e yakın ülkeye ihraç eden Bien ödüllü tasarımları ve 100’ü aşkın ürün koleksiyonuyla yılda 50 milyon m2’nin üzerinde üretim kapasitesine sahiptir. 2020 yılında yapılan yeni yatırımlarla 1 milyon adet/yıl seramik sağlık gereçleri üretim kapasitesi, armatür üretim tesisi ve tamamlayıcı ürünler üretim tesislerini faaliyete geçiren Bien’in ürün yelpazesinde ıslak mekanlara yönelik ürünler, seramik sağlık gereçleri, armatürler, gömme rezervuar, banyo mobilyası ve banyo aksesuarları yer almaktadır. 6 kıtada 70’e yakın ülkeye ihracat gerçekleştirirken, tüm üretimini TS EN 14411 ve TSE YILDIZ/ÇİFT YILDIZ belgelendirmesi ile, Türk standartlarına uygun olarak üretmektedir. Entegre Yönetim Sistemini kurarak ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2008 ve ISO 27001:2013 sertifikalarını alan Bien, aynı zamanda Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliği kapsamında ’Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’’ (Authorised Economic Operator) sertifikasını almaya da hak kazanmıştır.