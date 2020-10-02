Bilkent Üniversitesi'nde zengin öğrenci dehşeti

Bilkent Üniversitesinde zengin öğrenci dehşeti

Tam burslu öğrencilerin gece gündüz çalışarak bileğinin hakkıyla mezun olabilmek büyük çaba harcadığı özel üniversitelerde paralı ödev skandalı bir genci ölümün eşiğine getirdi. Konu bugün Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin köşesinde detayları ile yer aldı.

Güneri'nin köşesine taşıdığı bilgilere göre Bilkent Üniversitesi'nde ortaya çıkarılan paralı ödev skandalına adı karışan zengin bir ailenin oğlu, tam burslu fakir öğrenciye okul içerisinde saldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ihbarcı öğrenci okul içinde hakkını ararken durum mahkemelik oldu.

Zengin öğrencilerin, fakir öğrencilere ödev yaptırarak sınıf geçtiklerini bilmeyen yoktur. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ödev yapan internet siteleri bile kuruldu. Ücret karşılığında üniversite öğrencilerine kısa süre içerisinde ödev, tez, proje desteği veren internet sitelerinin varlığından öğretmenler de, okul da haberdar olduğu halde hiçbir yaptırım uygulanmıyor.

BURSLU ÖĞRENCİNİN İSYANI

Bilkent Üniversitesi’nde okuyan bir öğrenci ise bu duruma isyan etti. Burslu okuduğu üniversitede çok çalışarak hazırladığı ödevlerle sınıfında başarılı oldu. Ancak, hiç çalışmadan, parayla ödev yaptırarak sınıf geçen arkadaşları yüzünden ders ortalaması düşmeye başladı.

Bu durumdan kurtulmak için okul yönetimine şikayet dilekçesi sundu. Okulun görevlendirdiği bir akademisyen soruşturmacı sıfatıyla hem şikayet eden öğrencinin hem de şikayet edilen öğrencilerin ifadelerini almaya başladı.

Parayla ödev yaptırıldığını iddia eden öğrenci, soruşturmacı akademisyene mesajları delil olarak sundu. Adının açıklanmayacağının sözünü de aldı.

İktisat fakültesinde yaşanan olayda, parayla ödev yaptırdığı iddia edilen öğrenci ifade verdikten sonra sınıfta bulunan tüm öğrencileri “Babam mafya, hepinizi mahvedeceğim” diye tehditler savurdu.

HAKKINI ARAYAN ÖĞRENCİ İHBAR EDİLDİ

BİZ AŞİRETİZ, SENİ VE AİLENİ ÖLDÜRTECEĞİZ

Bilkent Üniversitesi’nde yapılan inceleme sonrası bir öğrenci hakkında 6 ay okuldan uzaklaştırma kararı verildi. Öğrenci ve ailesi durumu yargıya taşıdı. Kararın yürütmesinin durdurulmasını ve iptal edilmesini talep ettiler. İdare Mahkemesi, işlemin neden yapıldığına ilişkin bilgi istedi. Fakülte de, ihbarcı öğrencinin adını idare Mahkemesi’ne bildirdi.

Haksızlığa ve adaletsizliğe isyan edip bu durumu ihbar eden öğrencinin adını İdare Mahkemesi’ne gelen yanıttan öğrenen D.C. hemen telefona sarıldı. D.C. telefonda “Seni ve aileni öldüreceğim. Seni sinkaf edeceğim. Biz aşiretiz. Ben babama söyleyeceğim, o ilgilenecek, sizi öldürteceğiz” şeklinde hakaret ve tehditler savurdu.

Bununla da yetinmeyen D.C. sahte instagram hesabı açarak şikayetçi öğrenciye iftiralar atarak küçük düşürme ve hakaretlerde bulundu. Bu olaylar yaşanırken okula gidip gelmeye devam eden D.C. aynı derste karşılaştığı şikayetçi okul arkadaşıyla önce ağız dalaşına girişti ardından yumruklar atıp yerlerde sürükledi ve tehditler savurdu.

Tüm bunların yaşanmasının nedeni de okul yönetiminin yaptığı hata.

Taraflar, basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından karşılıklı davalar açtılar. Yargılamalara devam ediyor.

Tüm sınıf arkadaşlarının gözü önünde darp edilen, hakarete maruz kalan ve halen psikolojik tedavi gören bir öğrenci var. Öğrencinin bu duruma gelmesinin nedeni de maalesef ki okul yönetimi…

Eğitim hayatında karşılaştığı adaletsizliği düzeltmeye çalışan öğrenci de böylece hayatın gerçeğiyle yüzleşmiş oldu.

Mağdur öğrencinin avukatı Mehtap Demirhan ile görüştüm. Demirhan, Bilkent Üniversitesi öğrencisi olan müvekkilinin fakültesinde haksız not alımları, bundan kaynaklı ortalamanın gerçeğe aykırı yükseltilmesinden kaynaklı mağduriyetini dile getirdiğini ve bu nedenle dekanlığın haksız ve hukuksuz işlemlerine maruz kaldığını söyledi.

Demirhan şunları söyledi: “Dekanlık tarafından doğrudan isim vermediğinden kaynaklı soruşturma geçirmiş ve üzerine haksız not alımları sebebi ile okuldan uzaklaştırma ve dersten başarısız olma cezaları alan bir öğrencinin düşmanlığını kazanmasına sebep olunmuştur. Bu düşmanlık ısrarlı hakaret, tehdit ve sonunda yaralama olayına kadar varmıştır. Bu kişi hakkında mahkemece yargılama yapılıp ceza verilmiştir. Ancak; gerek üniversiteye, gerekse bu kişiye karşı müvekkil adına tazminat davalarımız olacaktır. Zira, haksız menfaat elde etmeyi normal karşılayan öğrenci D.C. ve haksız menfaat elde etmeyi karşılayan öğrenciler yetişmesine uygun zemin sağlayan üniversitenin sorumlulukları vardır.”