Boğaziçililer Türkiye’ye uluslararası fizik yarışmasında Altın Madalya'yı getirdi



Rektör atamasının ardından protestolara sahne olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, uluslararası fizik yarışmasında altın madalya kazandı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Yasin Sönmez, Arda Aydın ve Batuhan Keskin, 11.Uluslararası Üniversitelerarası Fizik Yarışması’nda (The University Physics Competition) birçok farklı ülkeden katılan 346 takım arasından altın madalya kazandı.

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Ilmar Gahramanov’un danışmanlığında yarışmaya hazırlanan Boğaziçili ekibin daha önce dünya fizik olimpiyatlarından almış oldukları ödüller de bulunuyor.

Yarışmada Boğaziçi Üniversitesi ekibinden 90 dakikalık bir yörünge periyodu ile Dünya çevresinde dairesel bir yörünge çizen bir uzay aracının Satürn'ün etrafındaki dairesel yörüngeye yerleştirilmesi esnasında gereken minimum yakıt miktarı ve bu gezinin süresi de dahil olmak üzere bir dizi problemi çözmeleri istendi. Türkiye’ye altın madalya kazandıran Boğaziçili ekipten Arda Aydın çok zorlu rakiplerle mücadele ettiklerini ve bu sonucun kendileri için sürpriz olduğunu belirtti. Arda Aydın yarışmanın formatı hakkında şu bilgileri verdi:

‘’Size bir soru soruluyor ve soruyu gördükten sonra 48 saatlik zamanınız oluyor. Bu zaman zarfında probleme bir çözüm bulup bir makale yazmanız beklenmekte. Yarışma üniversiteler arasında ve her takımda maksimum üç lisans öğrencisi bulunmakta. Biz bu sene 346 takım içerisinden ilk 4'e girerek altın madalya kazandık. Madalya almayı bekliyorduk ama açıkçası altın madalyayı beklemiyorduk. Çünkü yarışmaya çok sayıda üniversite katılıyor ve sınırlı sayıda ekibe altın madalya veriliyor. Bunun yanı sıra diğer takımlar ve yarışmacılar da oldukça iyilerdi. Kendimize en başından beri güveniyorduk fakat bu sonuç biraz sürpriz oldu diyebiliriz’’.

Yarışmaya yönelik özel bir hazırlık sürecinden geçmediklerini belirten Arda Aydın, ‘’Bu yarışmaya özel bir çalışma sürecimiz olmadı. Fakat üçümüzün de olimpiyat geçmişi var. Lisede de ulusal ve uluslararası birçok fizik olimpiyatına katılmıştık. Bunun verdiği tecrübe ve özgüvenin bize yardımcı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca üniversitedeki lisans eğitiminde, Boğaziçi Üniversitesi’nde aldığımız dersler yarışmada bizden istenenleri yapabilmemiz için oldukça yeterliydi. Dolayısıyla yarışma öncesinde ekstradan çalışma ihtiyacı duymadık’’ diye devam etti.

Pandemi döneminde bu çapta bir yarışmaya takım olarak hazırlanmak için sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Arda Aydın, ‘’Bir arada olsak belki biraz daha kolay olabilirdi ama farklı yerlerde olmamızın çalışırken bize çok fazla bir zorluk yarattığını söyleyemeyiz. 48 saatlik sürede uyuduğumuz zamanlar hariç sürekli Zoom üzerinden birbirimiz ile bağlantı halindeydik. Sürekli iletişimde kalarak iyi bir ekip çalışması yaptığımızı düşünüyoruz’’ dedi.

Üniversitelerarası Fizik Yarışması (The University Physics Competition), lisans öğrencilerine yönelik olarak düzenleniyor. Kasım ayında gerçekleştirilen yarışmada en fazla üç kişiden oluşan takımlardan temel fizik prensiplerini kullanarak uygulamalı bir senaryoyu 48 saat içinde analiz etmeleri ve çalışmalarını yazılı bir makale biçiminde teslim etmeleri istendi. 346 takımın katıldığı yarışmada bu sene takımlar A ve B olarak adlandırılan iki temel problemin çözümü kapsamında değerlendirmeye alındı. A problemi için yapılan değerlendirme sonucu Ilmar Gahramanov danışmanlığında yarışmaya katılan Boğaziçili ekip aralarında ABD, Çin, Rusya ve Almanya’nın da yer aldığı, dünyanın farklı ülkelerinden rakiplerini eleyerek altın madalya kazandı. Yarışma sonuçları ise 18 Ocak 2021 tarihinde açıklanarak tüm dünyaya duyuruldu.