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Bonna ve Kocaeli Üniversitesi, sıfır atık için iş birliği yaptı!

Türkiye’nin ilk ve tek %100 HoReCa markası Bonna Porselen, sürdürülebilirlik adına adımlar atmaya devam ediyor.

15 Ocak 2024 Pazartesi 10:54
Bonna ve Kocaeli Üniversitesi, sıfır atık için iş birliği yaptı!






Bonna Porselen ve Kocaeli Üniversitesi sıfır atık için buluştu!

Kocaeli Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalayan marka, sürdürülebilirlik ve sıfır atık projelerini birlikte yürütecek. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Nermin Demirkol’un danışmanlığını yürüteceği projelerde sıfır atık kulübü öğrencileri kırılan tabakları sanat eserine dönüştürecek.

 

 

Bonna Porselen ve Kocaeli Üniversitesi, sürdürülebilirlik ve sıfır atık projelerini birlikte yürütmek için iş birliği protokolü imzaladı. Protokol imza töreni Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif ÖĞÜT ve Bonna İnsan Kaynakları Direktörü Halil Karakaya’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

İmzalanan protokol kapsamında, sıfır atık ve sürdürülebilirlik projeleri üzerine birlikte çalışılacak. Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Nermin Demirkol’un danışmanlığını yürüteceği projelerde üniversitenin sıfır atık kulübü öğrencileri kırılan tabakları sanat eserine dönüştürecek. 

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Bonna
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