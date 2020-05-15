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British Council’dan ‘80 Yıl, 80 Kadın, 80 Hikaye’

British Council, Türkiye’deki 80.yıldönümünü kutlarken, tüm kadınlara ilham verecek 80 kadının hikayesini arıyor.

15 Mayıs 2020 Cuma 12:05
British Council’dan ‘80 Yıl, 80 Kadın, 80 Hikaye’

British Council’dan ‘80 Yıl, 80 Kadın, 80 Hikaye’

1940 yılından bu yana Türkiye’de faaliyetlerini aralıksız sürdüren ve uluslararası fırsatların gerçeğe dönüşmesini sağlayan British Council, bu sene Türkiye’deki 80.yılını kutluyor. British Council, tüm dünyanın zor zamanlardan geçtiği bu dönemde, umut ve heyecan yaratabilmek adına dijital bir yıldönümü kutlaması planlıyor.

Kapsayıcı toplumlar yaratmak için cinsiyet eşitliğinin ve kadınların güçlendirilmesinin önemine her daim dikkat çeken British Council, Türkiye’deki 80.yılını da kadınların hikayelerini toplayarak ve paylaşarak kutlamayı amaçlıyor. British Council ile son 80 yılda yolları kesişen 80 kadının hikayesini bulmayı amaçlayan ‘80 Yıl, 80 Kadın, 80 Hikaye’ projesi, her yaştan, bölgeden, ilgi ve meslek grubundan kadınları arıyor.

Güvende olmak için evde kalırken, geçmişe yolculuk yapmanın ve anılara dalmanın tam zamanı! British Council ile yolunuz nasıl kesişti? British Council sizi nasıl etkiledi? British Council hayatınızı bir şekilde değiştirdi mi? Belki de kütüphanesinin bir üyesiydiniz, programlarından birine katıldınız ya da bir proje ortağıydınız, veya IELTS sınavınızı Türkiye'deki British Council aracılığıyla aldınız… Tüm seslerin çok kıymetli olduğuna inanıyoruz ve hikayeniz ne olursa olsun, duymak istiyoruz. Yolları British Council ile kesişen tüm kadınların hikayelerini isterlerse fotoğrafları ile birlikte, 30 Haziran Salı gününe kadar sosyal medya hesaplarından #80Yıl80Kadın etiketiyle paylaşmaları gerekiyor

British Council’ın Türkiye’deki 80 yılını eşsiz kılan kadınları hep birlikte kutlayalım! Toplanan hikayeler, British Council Türkiye’nin web sitesinde ve sosyal medya platformlarında paylaşılacaktır. 

Anahtar Kelimeler:
British Council
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