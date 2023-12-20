Bürokrasiye yön veren Boğaziçi İİBF kapatılıyor

Halkın eğitim düzeyini yükseltmeyi beceremeyen AKP hükümetleri, kaliteli eğitimi halkın düzeyine indirmeye kararlı. Tüm illerde, ilçelerde - (Eksi) puanla bile öğrenci almaktan çekinmeyen kent üniversiteleri tıklım tıklım gençlerle doldurulurken, Türkiye'nin en iyi eğitim kurumları arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi'nde bilimsel yıkım devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde bazı fakülteler hakkında kapatma ve bölme kararları verildiği öğrenildi. Buna göre, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi ve Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak iki ayrı fakülte olacak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapatılacak. Plân, bugün gerçekleşecek senatoda gündeme alınacak.

Yaşanan liyakatsiz atamalar, kayyum rektör ve akademisyenlerin devam eden direnişiyle gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversitesi’nde sular durulmuyor. Üniversitede bu kez de fakültelerle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Bazı fakülteler hakkında kapatılma kararı verildiği, bazı fakülteler hakkında ise bölme kararı verildiği öğrenildi. Buna göre, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi ve Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak iki ayrı fakülte olacak.

SENATOYA BUGÜN GELECEK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapatılacak. Bu fakültedeki işletme bölümü Yönetim Bilimleri Fakültesi’ne, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler ile ekonomi bölümleri ise, Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesine bağlanacak.

Planın bugün gerçekleşecek senato toplantısında gündeme alınması bekleniyor. Senatodan çıkacak sonuca göre fakülte açma ve kapama yetkisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da olduğundan son karar ona gidecek.

Boğaziçi Üniversitesi için Mezunlar Girişimi söz konusu durum hakkında bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada "Boğaziçi Üniversitesi, zengin akademik mirası ve değerleriyle Türkiye’nin en prestijli eğitim ve kültür kurumlarından biridir. Ancak, son üç yılda, örneği görülmemiş bir saldırı altında kalmıştır. Bu saldırının en son ve en ciddi adımı üniversitemizin temel direklerinden biri olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin (İİBF) kapatılarak işlevsiz hale getirilmesi tehdididir.

Boğaziçi Üniversitesi mezunları olarak, üniversitemizin özgün ve özgür ruhunu, bilim, dayanışma ve çeşitliliği savunan değerlerini korumak amacıyla Boğaziçi ruhuna aykırı olan bu keyfi ve temelsiz planın derhal geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

