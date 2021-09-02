

Bursa'da yurt rezaleti | Yüzlerce genç kız ortada kaldı





2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlıyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu Hacı Halil Orhan Kız Öğrenci Yurduna ön kayıt yaptıran yüzlerce öğrenci, tadilatı yapılmadığı gerekçesi ile yurda alınmayacaklarını öğrenince ortada kaldı

Pandemi döneminde uzaktan eğitimlerine devam eden üniversite öğrencileri, akademik yılın 13 Eylül itibarıyla başlayacağının açıklanması için kazandıkları okullara kayıtlarını yaptırmaya başladı. Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan Uludağ Üniversitesi İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan 140 kapasiteli Hacı Halil Orhan Kız Öğrenci Yurdunda kalmak için ön kayıtlarını yaptıran öğrenci ve veliler, aradan gecen süre içinde yurdun tadilatının yapılmadığı için yurda alım yapılmayacağını duyunca şok oldu.

Bilhassa kız çocuğu olan veliler, "Çocuklarımızı yüksekokul bünyesindeki yurda kaydettirdik.Daha sonra yetkililer bize kız yurdunun tadilatının yapılmadığı için öğrenci girişlerinin durduğunu açıkladı. Okulların açılmasına günler kala böyle bir durum karşısında şoka girdik. Yüzlerce öğrenci ne yapacak? Biz çocuklarımıza bu saatten sonra ev nereden bulacağız? İlçede yurt ve ev sıkıntısı var. Mağduruz. Bir ân önce bu meselenin çözülmesini istiyoruz" diye konuştular.

Uludağ Üniversitesi İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu yetkilileri, "Şu anda Hacı Halil Orhan Kız Öğrenci Yurdunun tadilatından dolayı sıkıntı var. Okul idaresi olarak yaptığımız toplantı sonrası durumu senatoya sunacağız. Alınan kararı kamuoyuyla paylaşacağız" dediler.

